Zara versiona por 28 euros el vestido de escote rejilla que la reina Letizia estrenó hace 4 años

A estas alturas está más que clara la influencia de doña Letizia también en el ámbito de la moda. Sus looks son analizados al detalle, las prendas que llevan se agotan en días (u horas) y no es raro que las firmas se inspiren en ella para crear sus nuevas colecciones. Algo similar ha ocurrido con los vestidos de red. En 2019, cuando la tendencia que también ayudó a popularizar Marta Ortega no estaba ni mucho menos en auge, la Reina estrenó un fabuloso vestido de fiesta negro con escote de rejilla y flecos que fue muy comentado a nivel internacional. Ahora, Zara versiona este diseño en clave asequible.

Uno de sus looks más aplaudidos de los últimos años

El vestido de doña Letizia en cuestión se trata de un modelo de Hugo Boss, una de sus firmas preferidas, que, como decimos, estrenó hace cuatro años. Es una sofisticada pieza midi de silueta recta que incorpora detalles innovadores como el escote rejilla y los detalles de flecos largos que caen sobre los hombros. Se la vimos por primera vez durante los premios "Mariano de Cavia", "Luca de Tena" y "Mingote" de 2019, y posteriormente la recicló en octubre de 2021 y en marzo de 2023. En todas las ocasiones que la ha llevado, la ha combinado con accesorios a tono para cederle el protagonismo.

Conexión con Hollywood

A modo de curiosidad, este vestido también lo ha lucido Michelle Pfeiffer -en su caso, durante la película Salida francesa, que se estrenó en 2021, en la cual interpretaba a una viuda de la alta sociedad de Manhattan con un armario de lo más envidiable. Ahora, cuatro años después de vérselo a la Reina por primera vez, Zara lanza una versión asequible y más relajada, ideal para no quitarte en todo el verano. Este modelo comparte con el original tanto el color como la silueta entallada, aunque aporta una estética más casual al acortar la falda y prescindir de los flecos.

El citado diseño, que pertenece a la nueva colección de la marca de Inditex, está confeccionado en punto pointelle y tiene un precio de 27,95 euros.