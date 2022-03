Flecos y escote rejilla: el look de alto impacto que no esperábamos ver en la Reina Tras protagonizar un cambio exprés, doña Letizia estrena un fabuloso diseño al más puro estilo años 20 en Madrid

Loading the player...

Agenda apretada para doña Letizia esta semana, que acudirá a 5 actos oficiales en tan solo 4 días laborables. Anoche comenzaba ofreciendo una recepción junto al Rey con motivo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y hoy ha asistido a dos actos muy diferentes con apenas una hora y media de diferencia. Primero, ha presidido un evento en el marco de esta cumbre mundial que ha reunido a líderes políticos de todo el mundo en nuestro país, una cita que ha tenido lugar en el recinto ferial de IFEMA. Posteriormente, se ha unido a su marido en el centro de Madrid para ir un año más a los premios "Mariano de Cavia", "Luca de Tena" y "Mingote". Como se trataba de dos actos de temáticas totalmente distintas, ha protagonizado un cambio de look exprés para adaptar su estilismo a ambos. Su clave: apostar todo al infalible negro.

VER GALERÍA

En el primer evento ha optado por la discreción al lucir un nuevo abrigo negro de cuerpo entallado y bajo midi evasé adornado con doble botonadura frontal de perlas, una apuesta acertada y clásica que bien podría haber lucido Kate Middleton. Bajo él, se podía intuir un vestido midi de falda lápiz, pero no ha sido hasta la entrega de galardones posterior cuando hemos podido verlo con detalle. La Reina ha logrado un look 2 en 1 con el que iba totalmente adecuada a actos con etiquetas opuestas, siguiendo un sencillo pero muy efectivo truco de estilo al que ya había recurrido en anteriores ocasiones cuando no tenía tiempo de cambiarse entre citas oficiales.



- Lee también: De Carolina a Máxima. A cada 'royal', su abrigo de tendencia

VER GALERÍA

Al prescindir del abrigo, ha deslumbrado con un nuevo vestidazo, un modelo negro ceñido de silueta tubo que cuenta con escote de rejilla, del que cae una cascada de largos flecos hasta la cadera, la cual aporta un aire espectacular y teatral al más puro estilo años 20. Este teatral diseño resulta una auténtica revolución el el armario de doña Letizia, puesto que hasta ahora no había lucido ninguno similar y no es habitual que opte por estos elementos decorativos. Sí que sigue su tradición de arriesgar en esta entrega de premios, puesto que hace 3 años estrenó el vestido glitter que precisamente anoche versionaba Begoña Gómez, y hace 2 maquilló sus labios de un inusual tono burdeos intenso.

VER GALERÍA

Aportando un aire más lujoso y sofisticado, se ha cambiado de pendientes para la entrega de premios, sustituyendo sus pequeñas piezas tipo botón por los fabulosos 'chatones' de diamantes pertenecientes al joyero real. Como complementos, ha sumado sus altísimos stilettos negros con efecto cocodrilo de Manolo Blahnik, y ha completado con el bolso Knot de Bottega Veneta, un diseño que tienen hasta 8 royals distintas.

VER GALERÍA

En cuanto al look de belleza, ha impactado con un potente maquillaje, mucho más marcado de lo que nos tiene acostumbradas, protagonizado por un ahumado negro de acabado mate. Para compensar, ha optado por labial nude y colorete discreto, y ha peinado su melena lisa sin grandes artificios, con raya al lado y efecto pulido.