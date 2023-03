El lado más cañero de Anne Hathaway con un minivestido de vinilo y plataformas XL

Con un currículum de lo más variado, que va desde su debut Princesa por sorpresa, película de culto que pronto dará luz a una secuela, a su oscarizada interpretación en Los Miserables, Anne Hathaway se ha consolidado como uno de los rostros más reconocidos del cine, pero las seguidoras de El diablo viste de Prada también la admiramos por su estatus como icono de moda. Además de ser embajadora de la casa Bvlgari, la actriz asiste con asiduidad a los desfiles más mediáticos de la Semana de la Moda, y este ha sido el caso de la presentación de Versace en Los Ángeles, donde Hathaway nos ha enamorado (una vez más) con un minivestido de 'efecto cocodrilo' muy sensual.

VER GALERÍA

- ¿Por qué Anne Hathaway está cambiando su manera de vestir?

Un minivestido de vinilo con botas de plataforma XL

Durante años, la actriz se caracterizó por lucir un estilo aferrado a los cánones del look Old Hollywood. Recordemos, por ejemplo, el vestido rosa pastel, de Prada, con el que recibió su Oscar en 2013, acompañado de un sofisticado corte de pelo pixie. Pero los últimos estilismos de Anne ratifican que esos días han quedado atrás: escotes de riesgo, lentejuelas por doquier, vestidos ajustados, extracortos... ¡Ya no le tiene miedo a nada!

En el desfile de Versace para la temporada Otoño/Invierno 2023-2024, celebrado este jueves en Los Ángeles, la protagonista de Ocean's 8 nos ha conquistado con su minivestido de escote palabra de honor redondo y falda de silueta péplum, realizado en cuero negro de efecto cocodrilo con acabado brillante.

VER GALERÍA

- Anne Hathaway, premio a la más atrevida de la Berlinale gracias a dos looks de supertendencia

Accesorios de lujo para el look más cañero de Anne Hathaway

Al efecto estilizante de su diseño corto, que ha llevado con medias negras de cristal, la actriz ha sumado unas botas de charol puntiagudas de la línea Aevitas, de Versace, que destacan por su plataforma doble XL. La apariencia cañera de este calzado se ve reforzada por sus correas doradas en forma de V y un botón de Medusa en la parte posterior.

VER GALERÍA

- El impresionante vestido de gala de Miley Cyrus con el que comienza una nueva era

El resto de complementos, igual de lujosos, se compone de un bolso de mano Greca Goddess, las gafas de sol 90's Vintage Logo, ambos de Versace; un collar de oro blanco con diamantes y una pulsera Serpenti Viper de dos vueltas en oro blanco de 18 quilates con pavé de diamantes, de Bvlgari.

A sus 40 años, la intérprete de Interestelar o El becario se apunta a las tendencias atrevidas que fascinan a sus compañeras de profesión de la Generación Z, especialmente cuando se trata de asistir a los front rows de la Semana de la Moda. Al desfile de Versace.

VER GALERÍA

- Anne Hathaway y el minivestido de pedrería con el que ha robado el protagonismo en París

La sensual fórmula de la actriz para las Fashion Weeks

Su estilista Erin Walsh es la mejor aliada de Anne Hathaway en este cambio de registro que, con cada aparición pública, acapara todas las portadas. No es la primera vez que se decanta por un cortísimo diseño tan llamativo porque, en la pasada edición Primavera/Verano 2023 de Paris Fashion Week, la actriz ocupó la primera fila del desfile de Valentino con este precioso minivestido de tirantes, confeccionado en los talleres de costura de la firma romana.

La lujosa pieza de jacquard metalizado crea un estampado de leopardo que, por si fuera poco, coincide con sus divertidas medias bordadas con pedrería, abalorios y lentejuelas. El estilismo se completó con unos salones de animal print, de Valentino, y joyería de oro amarillo y diamantes, de la casa Bvlgari.