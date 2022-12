Edurne se supera con un impresionante vestido-corsé de lentejuelas doradas

Después de once audiciones y cuatro semifinales en directo, anoche tuvo lugar la gran final de Got Talent España con Risto Mejide, Dani Martínez, Paula Echevarría y Edurne como miembros del jurado. Si normalmente la actriz y la cantante deslumbran con sus looks en el programa, ayer lo hicieron más que nunca y de manera literal, ya que las dos apostaron por vestidazos cuajados de lentejuelas, muy apropiados también para esta época del año. Mientras que la que fuera protagonista de Velvet optó por un diseño azul asimétrico con cola, su compañera lo apostó todo al dorado con un diseño que no dejó indiferente a nadie.

Un look que realza sus curvas

Después del gran impacto que tuvo el vestido de novia que llevó la semana pasada en el concurso, Edurne tenía complicado superarse de nuevo, pero lo hizo. Fiel a su estilo hiperfemenino y sensual, optó por una creación de la marca Lia Stublla, a la que ya había recurrido en televisión, caracterizada por sus diseños de fiesta entallados y llamativos. En esta ocasión, escogió una creación de pronunciado escote Bardot, cuerpo entalladísimo mediante un corsé que dejaba parte de su espalda al aire y falda sirena acabada en una gran cola.

Brillos navideños

Además de por su patrón, este vestido deslumbra por el tejido en el que está confeccionado, ya que está cuajado totalmente de lentejuelas doradas que brillan con cada movimiento de Edurne. La cantante, que es embajadora de la marca española Pandora, completó el look, como es habitual en ella, con joyas de la casa, entre las que destacan unas pulseras rígidas y varios anillos de pequeñas piedrecitas.

En cuanto al look de belleza, siguió los pasos de Paula Echevarría y recogió su melenita rubia, aunque en su caso apostó por un original moño doble que dejaba su flequillo suelto. Completó con un maquillaje muy sofisticado que realzaba su mirada con un eyeliner clásico y pestañas de infarto.

