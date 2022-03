La llamativa elección de Ekaterina Malysheva: el mismo vestido para dos bodas en solo 15 días

Este pasado fin de semana, se celebró en Atenas la boda religiosa de Philippos de Grecia y Nina Flohr. Un enlace matrimonial que reunió a numerosos rostros conocidos, así como a miembros de distintas Casa Reales. Allí, entre sus invitadas, hubo looks para todos los gustos, pero no todos fueron los mejores. Y entre ellas, la anécdota acompañó a dos de ellas, Beatriz de York y Tatiana Santo Domingo. Ambas estaban espectaculares, pero, y con un gesto de sostenibilidad al ahorrar en moda, demostraron que se puede acertar reciclando vestidos que ya tienes en tu armario por muy destacada que sea la cita a la que acudas. Sin embargo, no han sido las únicas, hoy nos damos cuenta de que el fabuloso look que llevó Ekaterina Malysheva, esposa de Ernst August de Hannover no era nuevo.

-Romanticismo y mucho brillo: las mejor vestidas en la boda de Philippos de Grecia y Nina Flohr

Elegantes y espectaculares diseños y joyería de alto impacto. Este se convirtió en el improvisado dress code que acompañó a las invitadas a la ceremonia religiosa con motivo del enlace de Philippos de Grecia y Nina Flohr, que tuvo lugar el pasado sábado 23 de octubre en Atenas. En este evento, la it girl rusa Ekaterina Malysheva destacó por su glamurosa elección: un vestido de volantes de tul con ricos bordados plateados, de Sandra Mansour. Una elección que acompañaba de una capa a juego, detalle sublime, y que complementaba con el clutch modelo Knot de Bottega Veneta; un accesorio que fascina a la realeza y que también tiene doña Letizia. De hecho, la reina de España lo llevó en los pasados Premios Princesa de Asturias.

Llevó el mismo vestido en otra boda real este mismo mes

Sin embargo, Ekaterina Malysheva, esposa de Ernst August de Hannover, no es la primera vez que luce este vestido de Sandra Mansour (firma establecida en el Líbano desde 2010 y la misma que eligió para confeccionar su vestido de novia en su boda celebrada en el verano de 2017). Este mismo mes de octubre, la it girl rusa eligió esta creación para acudir a otra boda real, esta vez, en Alemania: el enlace del príncipe Alexander de Schaumburg-Lippe y Mahkameh Navabi. Concretamente, fue su elección para a participar en la cena de gala previa al enlace religioso que se ofició en la iglesia de Bückeburg, una localidad de Baja Sajonia. Al igual que hiciera en Atenas, lo acompañó de su clutch con acabado trenzado de Bottega Veneta. Eso sí, para darle un aire distinto y menos ornamentado, no lució la capa a que sí vimos en suelo griego.