Ana Boyer rompe las normas premamá más tradicionales con sus lookazos de verano

Después de anunciar en exclusiva en la revista ¡HOLA! que estaba esperando su segundo hijo con Fernando Verdasco, Ana Boyer se ha sumado al baby boom que están protagonizando las celebridades este verano. Como una de las mujeres mejor vestidas del país, el reto para la hija de Isabel Preysler no era otro que adaptar su estilo a la nueva silueta, algo que ha empezado a llevar a cabo sin ningún problema. Es más, en su última publicación ha demostrado que todavía puede sacarle partido a los diseños de su armario sin tener que recurrir a la moda premamá. El elegido para pasar una jornada veraniega ha sido un minivestido blanco bohemio que ha dejado a sus seguidoras con la intriga de dónde está la barriguita al lucir una figura prácticamente idéntica con un modelo que, además, se ajusta al talle. Un básico de la temporada que ha incorporado a su colección de looks estivales con esos toques románticos, femeninos y elegantes que tanto caracterizan su gusto.

¡Baby Boom! Los deportistas que aumentarán la familia tras el confinamiento

El diseño, que cuesta 419 euros, está firmado por Charo Ruiz Ibiza, la conocidísima marca de ropa estilo boho chic que recoge el espíritu de la isla pitiusa. Además, cuenta con Paula Echevarría, Lourdes Montes o Malena Costa (no nos quitamos de la cabeza su vestido de novia) entre su lista de invitadas más famosas. Salma es el nombre que recibe el modelo de Ana, un look que, según la propia web, está pensado para todo tipo de ocasiones, desde una jornada en la playa hasta un cóctel. Está realizado en algodón y juega con los volúmenes gracias a los volantes que lo componen tanto en el escote como la falda.

La hija de Isabel Preysler no ha tenido ninguna duda a la hora de atreverse con este modelo, que marca la cintura a la perfección. Y es que no es la primera celebridad en adaptar su armario a sus nuevas curvas, algo que también ha puesto en práctica Alice Campello estos últimos meses o la mismísima Meghan Markle. Son ellas quienes han demostrado que es posible lucir largos cortos o prendas ceñidas que, la etiqueta premamá más clásica no suele contemplar como parte del dress code. También es cierto que, al estar al principio del embarazo, no nos sorprende que haya optado por utilizarlo, ya que no le resultaría incómodo por el patrón. Además, tal y como cita la descripción de la tienda online: "No necesita complementos, tan solo tu belleza natural". Es algo de lo que podría haber tomado nota Ana al limitarse a escoger como accesorios unas sandalias de Jimmy Choo y un bolso colgado del hombro para un resultado relajado.

Con otro de sus estrenos, Ana nos enseña cuáles son los looks que no pueden faltar en la maleta si queremos un verano lleno de estilo. Durante sus vacaciones junto al mar compartió una foto luciendo un maxivestido estampado del que podemos tomar buena nota. Y es que este tipo de prendas de una pieza, con largo hasta los pies, podrían ser el uniforme de la temporada al crear combinaciones de tendencia de una forma muy fácil. Además, son los accesorios los que cambian por completo la personalidad de la prenda. En otras palabras: si combinado con chanclas nos serviría para ir a la playa, unas sandalias altas de tiras serían la alternativa ideal para un look de noche más sofisticado.

También el que vemos sobre estas líneas es uno de nuestros vestidos favoritos de Ana, salido de su colección de diseños veraniegos 2020. Con las mangas abullonadas, el look cumple la tendencia que más ha triunfado en la pasarela primaveral. Además, las flores multicolores o el color empolvado del fondo de la prenda son dos características que confirman que el estampado floral no puede faltar en cualquier cápsula de básicos. Un romántico diseño con el que agradeció las felicitaciones tras anunciar su embarazo.

