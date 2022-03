Alice Campello, imparable superando su reto de estilo premamá

Todavía quedan unos cuantos meses hasta que Alice Campello y Álvaro Morata le den la bienvenida al tercer 'mosquetero' de su pandilla. Y aunque no pueden (¡ni podemos!) esperar a conocer al pequeño Edoardo, lo cierto es que la empresaria se está encargando de hacernos el proceso muy sencillo. ¿Cómo no íbamos a disfrutar de su embarazo si se ha tomado tan en serio lo de hacer partícipes a sus seguidores compartiendo los cambios en sus perfiles sociales? No solo hemos visto cómo su cuerpo ha ido evolucionando en los últimos meses, también hemos seguido la trayectoria de su armario ahora que su figura es más curvilínea con su incipiente tripita. Hasta ahora, la italiana ha tenido una gran ventaja a la que ha sacado partido: la mayoría de sus prendas le siguen valiendo, por lo que no ha cambiado nada su estilo. Eso sí, algunas de ellas ya no son tan sencillas de llevar como antes de quedarse embarazada (un problema que no tiene con los trajes de baño).

De hecho, hay un diseño que, aunque parecía que se le iba a resistir, ha terminado cediendo, convirtiéndose en un inesperado looks de diario. Fue este martes cuando Alice decidió desafiarse a sí misma buscando un look de los que no suelen entrar en los primeros puestos de la lista cuando pensamos en ropa premamá: un vestido lápiz estampado que le supuso un reto a la propia italiana. Y es que por mucho que ha llevado otras prendas de su armario que no están diseñadas para el embarazo, parece ser que este modelo se le resistió un poco más. Una excusa fantástica para hacer gala de su sentido del humor, ya que la empresaria tituló la foto como "Non so come ci sono entrata 😂🐆", que podría traducirse por "No sé cómo he entrado".

El nuevo dress code premamá

Y es que el vestido es un modelo de tubo ajustado -con tirantes espagueti y escote corazón- que, teniendo en cuenta su incipiente barriguita, no resultaría nada fácil llevar. Claro que si algo está demostrando Alice estos meses es que no hay una sola prenda de su armario que se resista a su nueva figura, ni siquiera si se trata de un vestido ceñido o una minifalda. La prueba de que las normas de estilo más convencionales sobre la ropa premamá han quedado desfasadas y es el momento de llegar prendas que conviertan la figura en el centro de atención, en vez de tratar de ocultarla mediante anchuras sueltas.

Las bromas de sus fans

Ya que ella ha sido la primera en tomarse con humor el asunto, sus fans no se han quedado atrás siguiéndole el juego. "Pero si te queda genial", "Fan del título", "El problema va a ser salir 🤣" o "Yo tengo la misma tripa cuando como gluten", fueron algunos de los comentarios que recibió de parte de sus seguidores. En lo que todos coincidían es en que la modelo está guapísima en esta etapa y muchas de sus fans admiten que, si en algún momento deciden ampliar familia, esperan tener un aspecto tan radiante como el suyo.