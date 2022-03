¡Adiós minifalda! Alice Campello cambia la estrategia de estilo en su embarazo Analizamos el giro elegante de la empresaria: de llevar vestidos cortos ajustados a looks más sueltos y de largo 'midi'

Es interesante descubrir cómo el embarazo modifica el armario, que busca adaptarse a la nueva figura y, además, potenciarla. En el caso de Meghan Markle, pudimos ver cómo optaba por mantener su estilo personal recurriendo a siluetas más sueltas pero sin perder de vista su característico bobret. Alice Campello ha estado haciendo algo parecido durante las primeras semanas, ya que no han faltado en sus looks de diario los minivestidos que siguen la forma de su silueta. ¿Su objetivo? Demostrar que, por mucho que las normas premamá recomienden ropa suelta para moverse con mayor comodidad, puede crear su propia estrategia de estilo usando las prendas que ya tenía en su armario antes de quedarse embarazada. Sin embargo, las últimas combinaciones de la empresaria parecen indicar un cambio. Ahora son los modelos más sueltos y de largo intermedio los que parecen ser sus favoritos. Una serie de diseños con los que nos da ideas para vestir este verano siguiendo las tendencias, aunque no estemos en el proceso de ampliar la familia como ella, ya que sientan bien a todo tipo de cuerpos.

El último de ellos, fue el que llevó este jueves por la tarde. Se trataba de un comodísimo modelo de escote halter con el estampado de la primavera en rosa y amarillo: el tie dye, que parece ganar protagonismo en su armario conforme avanza la temporada. Al ser de silueta en forma de 'A', el truco de la italiana fue el de agregar un cinturón rosa con el que marcaba su talle, pero sin alterar la relajada silueta de la falda que caía hasta debajo de sus rodillas. Como toque final, unas sandalias marrones con escote en 'T' terminaron de completar el look.

Unas horas antes, Alice había compartido con sus seguidores otro vestido del estilo creando un look que bautizó como 'Limón' (por el emoticono del cítrico que usó para describirlo). El diseño de tirantes llevaba un volante en el bajo que cubría hasta las rodillas de la empresaria, una prenda más de tendencia que hemos podido encontrar en las pasarelas de la temporada y que han incluido en sus propuestas primaverales todo tipo de marcas. Además, con el truco de combinarlo con unas sandalias verdes de Aquazzura, jugando con el contraste, nos propone el color block más alegre que podemos llevar en los próximos meses.

A lo largo de este último mes, la empresaria se ha ido alejando de modelos con minifalda y ajustados -como el que se puede ver sobre estas líneas, que lució en la primera semana de mayo-, buscando alternativas igual de cómodas pero más largas y sueltas. ¿La ventaja de este tipo de diseños un poco más largos? Que consigue crear looks más elegantes en los que sus seguidoras pueden inspirarse para las citas primaverales, ya sea la vuelta al trabajo con unas sandalias planas, una noche especial con unos tacones o una tarde con amigas combinando el vestido con unas zapatillas de deporte.