Copia el look premamá de Alice Campello que sienta genial, aunque no estés embarazada ¡Adiós pantalones y zapatillas! La empresaria se aleja de sus básicos sumándose a una de las tendencias de la temporada

Para Alice Campello, este está siendo uno de sus años más especiales. Y es que la empresaria va a darle la bienvenida a su tercer hijo, Edoardo, junto al futbolista Álvaro Morata. Aunque todavía quedan varios meses para que llegue el momento de ampliar la familia, la modelo ha empezado a mostrar los cambios que está experimentando su figura con sus últimos looks ¡y no podría estar más guapa! El ultimo de ellos lo ha compartido este lunes, cuando ha subido una foto con un estilismo veraniego que sus fans han querido imitar al detalle preguntándole de dónde eran las prendas. ¿El motivo de tanto éxito? Que se ha alejado de sus básicos premamá infalibles -los pantalones cómodos y zapatillas de deporte- apostando por una mezcla que sienta bien, independientemente si hay tripita incipiente como es el caso de la italiana, en la que no falta una de las tendencias más triunfales de estos meses: el tie dye.

Pilar Rubio, Laura Escanes o supermodelos de la talla de Devon Windsor son algunas de las famosas que se han unido al estampado más divertido de la temporada. Si bien Alice no ha sido de las primeras en sumarse a la tendencia, también ha terminado por colarse en su armario tal y como prueba su minivestido blanco y azulado. Además, lo combinó con un cárdigan oversize de H&M para rebajarle formalidad. A modo de complementos, fueron el bolso blanco de Louis Vuitton y las alpargatas amarillas de Fendi los accesorios encargados de darle el punto final.

A todas aquellas cuyo objetivo sea el de imitar el resultado que consiguió la modelo, decirles que no es imprescindible acudir a las exclusivas tiendas que Alice ha visitado. Hemos reunido las prendas más parecidas que hemos encontrado a las de su look -auténticos clones- para dar con esa estética relajada, femenina y tan de tendencia de la que la italiana ha hecho gala en su publicación. Una serie de diseños que confirman, al no ser de la sección premamá, que da igual el tipo de figura que se tenga, ya que son siluetas y tejidos elásticos que se adaptan a todo tipo de cuerpos.

