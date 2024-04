Rosie Huntington-Whiteley y sus claves para lucir elegante con 'animal print' y lentejuelas en Italia

¿Todavía no sabes dónde pasar la Semana Santa? Tal vez el planazo que ha ideado Rosie Huntington-Whiteley te sirva de inspiración porque ella y el actor Jason Statham, han aprovechado estos días de descanso para disfrutar de la gastronomía, los paisajes y la cultura de la región italiana de Umbría. Eso sí, este merecido descanso de sus intensas jornadas de trabajo como modelo y diseñadora no ha supuesto un parón a su costumbre de publicar cada uno de sus looks en redes sociales. ¡Toma nota!

VER GALERÍA

- Rosie, Úrsula, Emma... Todas se apuntan a la versión cómoda y sofisticada de la tendencia 'no pants'

El truco de Rosie Huntington-Whiteley para llevar el estampado de leopardo con elegancia

Además de practicar equitación, una pasión que comparte con Kendall Jenner y Bella Hadid, y dar largos paseos por esos espectaculares entornos montañosos, Rosie ha aprovechado su paso por Umbría para degustar la comida tradicional italiana, acudiendo a varios restaurantes de aspecto rústico y elegante de la mano de su pareja, Jason Statham. Si tienes un evento pendiente, presta atención porque puede que estos dos estilismos te sirvan de inspiración.

Rosie es de las mujeres que, a pesar de presumir de un armario minimalista, se apuntan selectivamente a las tendencias que mejor encajan con este estilo.. El estampado de leopardo es una de ellas, ya que, en combinación con prendas más sobrias y sofisticadas, cumple las misma función que cualquier otro motivo de colores neutros, contrario a lo que antes se pensaba.

VER GALERÍA

- Rosie Huntington-Whiteley selecciona sus 10 combinaciones favoritas con prendas minimalistas

Para llevar el estampado de leopardo con elegancia no hace falta complicarse la vida. Como ejemplo, tenemos este vestido de Bottega Veneta que actualmente se encuentra disponible en la plataforma multimarca FRWD por aproximadamente 8.000 euros y que está confeccionado en algodón con lentejuelas bordadas sobre toda la pieza, distorsionando el animal print cuando la luz entra en contacto con el tejido.

Fiel a su filosofía de lujo silencioso, Rosie ha prescindido de cualquier accesorio en favor de una melena suelta al descuido, muy sensual, y un maquillaje natural y luminoso. Para la supermodelo británica, menos es siempre más.

VER GALERÍA

- Celebramos los 36 años de Rosie Huntington-Whiteley con sus trucos de belleza infalibles

Inspiración 'vintage': menos es más

Otra de las claves de la británica para verse bien en todo momento es apostar por un look teñido al completo de negro, como es el caso de este estilismo en el que toma protagonismo un diseño de punto con cuello alto y mangas largas, misma silueta discreta de la fotografía anterior. Es un modelo de la colección Primavera/Verano 2024 de Tom Ford que recrea una de las creaciones más memorables del diseñador para Gucci, concretamente para la colección Otoño/Invierno 1996 de la firma italiana, con su cinturón grueso de hebillas ecuestres en dorado.

VER GALERÍA

- Nuestra estilista ficha la ropa y complementos de entretiempo ideales para primavera

La parte posterior del vestido desvela una abertura circular que aporta un toque más atrevido y resta seriedad al look, haciéndolo ideal para una cena romántica, sobre todo si el escenario es un romántico restaurante de luz tenue en las montañas de Umbría. La empresaria y modelo ha complementado esta pieza con sandalias negras de tacón fino y un bolso de mano al tono.