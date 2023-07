Las emotivas confesiones de Cara Delevingne sobre su estado de salud: 'Puedo ser libre y yo misma'

Desde los tiempos de Kate Moss, la profesión de modelo se ha distanciado del colorido prisma con el que antes se veía a las reinas de las pasarelas. Sí, son hermosas, con sus cuerpos canónicos y rostros perfectamente simétricos, pero tras bambalinas la realidad es mucho más gris. De hecho, no son pocas las 'súper' que han hecho públicas sus adicciones o enfermedades para crear consciencia sobre las presiones a las que son sometidas por la industria de la moda. Ahora, Cara Delevingne se ha unido a esta lista con nuevas y emotivas declaraciones sobre su lucha contra el alcohol.

El renacer de Cara Delevingne tras vencer sus adicciones

Los rumores comenzaron a circular en julio de 2022, cuando la modelo fue captada saliendo de un aeropuerto de Los Ángeles en estado de confusión, después de su asistencia al conocido festival Burning Man. Si te suena, es porque se trata del mismo evento musical donde se retrató la infidelidad de Iñigo Onieva. La publicación de las fotografías de Cara, que se veía rotundamente desmejorada, despertó las alarmas en su círculo íntimo e incluso se llegó a especular que sería hospitalizada por su familia para preservar su salud. Un año más tarde, esta información se confirma de la boca de su propia protagonista.

La ausencia de Cara en la presentación de su colección cápsula con la firma Karl Lagerfeld, celebrada el 12 de septiembre en Nueva York, solo avivó las especulaciones entre sus seguidores, que tampoco la vieron en la alfombra roja de los Premios Emmy como parte del elenco de la galardonada serie Solo asesinatos en el edificio.

La británica no participó en ninguno de los desfiles enmarcados en las sucesivas ediciones de la Semana de la Moda, desde Milán hasta París, pero sí que hizo una aparición sorpresa en la capital francesa con motivo de la fiesta Cara Loves Karl. ¿Qué pasó en realidad? La modelo ha desvelado los detalles en una conmovedora entrevista para la edición británica de la revista ELLE.

Nueve meses de sobriedad

Han pasado nueve meses desde que Cara dio el paso definitivo hacia su nueva vida, una decisión para nada fácil para cualquiera que esté lidiando con un problema de adicción: "Nunca ha habido momentos en los que diga que esto no vale la pena. Vale cada segundo. Solo que no sé lo que haría falta para que me rindiese. Estoy estable. Estoy más calmada", confiesa para el alivio de sus seguidores.

Efectivamente, la modelo recibió tratamiento profesional en un centro de rehabilitación que la asistió con el programa de 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, pero su historia de sanación no es del todo convencional. Dice que la terapia tradicional no le resulta efectiva, así que, en su lugar, se reúne con su instructor de yoga de confianza tres veces por semana. A veces hablan, a veces meditan, a veces ejercitan el cuerpo. Lo importante es mejorar: "Sentía que me estaba escondiendo de gente que me admira, así que me tomé un respiro para desaparecer y coger algo de aire. Finalmente siento que puedo ser libre y yo misma".

Los secretos de una joven supermodelo

Esto no vino de la nada porque, como ha dicho en el pasado, lleva "toda su vida" enfrentándose a los efectos de la depresión, especialmente desde que se dedica profesionalmente al modelaje, una industria en la que aterrizó cuando tenía 19 años. Entonces, las cosas cambiaron radicalmente: "No se sentía real. No sentía que me lo merecía. No me sentía merecedora. Todavía estaba atrapada en esa mentalidad de no ser suficiente. Hacía lo mejor que podía, pero realmente no estaba apreciando cada momento. Por dentro, me sentía muy diferente de como me veía".

El amor también ha jugado su debido rol. Desde el verano pasado, Cara se encuentra saliendo con la música Leah Mason, mejor conocida como Minke: “Al estar con ella, en esta relación, vinieron muchas cosas a la vez que me han hecho estar feliz y cómoda con lo que soy”.