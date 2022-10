Cara Delevingne despeja todos los rumores con dos sensuales estilismos en Cannes

En sus casi 15 años sobre las pasarelas, Cara Delevingne ha sabido expandir su trayectoria a nuevos territorios, tanto en el cine como en la industria de la moda, que recibió con brazos abiertos su reciente aventura como diseñadora, desvelada el pasado septiembre. A pesar de estos triunfos, no todo ha sido color de rosa para la británica estas semanas, desde que vieran la luz unas imágenes alarmantes en las que aparece radicalmente desmejorada. Por suerte, Cara ha vuelto a apaciguar las especulaciones en Cannes con dos estilismos sensuales y fáciles de copiar que destacan su belleza natural.

VER GALERÍA

- Diane Kruger, Caitriona Balfe y otras actrices de éxito que antes fueron modelos de pasarela

Cara apuesta por el minimalismo: traje masculino con top de bikini

La modelo ha reaparecido esta vez haciendo honor a su faceta de actriz y empresaria con motivo del festival televisivo de MICOP en la ciudad costera de Cannes, todo ello casi un mes después de su última aparición pública. Aquí vemos una estampa renovada de la británica, que a los 30 años conserva su amor por los trajes masculinos que contienen detalles especiales, como este dos piezas de solapas satinadas en color teja que lleva con un top de bikini azul cobalto, siguiendo la tendencia que extender la vida útil de los bañadores hasta la llegada del invierno.

VER GALERÍA

Un look que le funciona desde sus inicios como modelo

Pese a las sospechas sobre su estado de salud, Cara ha deslumbrado con un sencillo minivestido negro con fruncidos y aberturas frontales, sacado de la colección Pre-Fall 2022 de Saint Laurent. El resto de su estilismo ha seguido esa línea minimalista: maquillaje natural (el llamado make-up no make-up que fascina a la Generación Z); su melena rubia, suelta y ligeramente ondulada; unos salones negros con tobilleras de cuero, y un sutil colgante dorado.

VER GALERÍA

- ¿Beatrice Borromeo o Cara Delevingne? Dos formas de llevar el semirecogido del momento

El estilo de Cara es polifacético, pero a lo largo de los años ha mantenido su predilección por el color negro, los cortes atrevidos y las siluetas andróginas. Las expertas en moda recordarán que el mismo minivestido negro ajustado que vuelve a triunfar este año ya era todo un fenómeno hace más de una década. No es difícil fichar imágenes de la británica por aquellos días, en sus inicios como modelo, luciendo ejemplares similares, muy cortos y sin tirantes. Esta, por ejemplo, data del año 2012, cuando apenas debutaba como imagen de Victoria's Secret.

VER GALERÍA

La polémica de sus imágenes más preocupantes

Hace poco más de un mes, la modelo fue captada en el Aeropuerto Van Nuys de Los Ángeles en un estado de confusión y visiblemente desmejorada, lo que despertó las alarmas en su círculo íntimo. Se llegó a especular tras la publicación de estas fotografías que la familia de Cara evaluaba una posible hospitalización para preservar su salud, aunque esto finalmente -hasta donde se tiene conocimiento- no llegó a ocurrir. Las sospechas se apaciguaron tres semanas más tarde, en la fiesta Cara Loves Karl de París, donde hizo su gran reaparición para presentar la colección cápsula que diseñó en colaboración con la firma Karl Lagerfeld.

Sin embargo, sus seguidores aún no están completamente convencidos de que se encuentre bien, pues a diferencia de modelos contemporáneas de recorrido similar, como Vittoria Ceretti o Bella Hadid, esta no participó en ninguno de los desfiles enmarcados en las recientes ediciones de la Semana de la Moda ni asistió a la fiesta de lanzamiento de su propia colección en Nueva York. Lo cierto es que Cara luce tan radiante como siempre y se mantiene fiel a los cógidos de estilo que la convirtieron la it girl indiscutible de los 2010's.