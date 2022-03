Cara Delevingne desata la polémica con sus últimos viajes La modelo ha salido de Reino Unido pese al confinamiento y no ha hecho cuarentena al volver a su país

No hay sector que haya podido escapar de los efectos de la crisis sanitaria y eso ha incluido el de la moda. La mayoría de eventos, presentaciones o alfombras rojas que tuvieron lugar en los primeros meses del año llegaron a cancelarse hasta que algunos de ellos han podido celebrarse (siempre con las respectivas medidas de seguridad). Sin embargo, la segunda ola ha hecho que muchos países hayan tenido que volver a controlar las reuniones privadas y desplazamientos, algo que le ha sucedido a Reino Unido. Pese a ello, una de las maniquís inglesas más reconocidas se ha visto envuelta en una gran polémica por haber roto las normas: Cara Delevingne. La modelo ha empezado una de las semanas más duras del año al tener que enfrentarse a las acusaciones de haber roto el confinamiento, ya que acudió al 30 cumpleaños de Rita Ora -quien curiosamente fue una de las celebridades más implicadas a la hora de ayudar al personal sanitario- en Londres.

Con las restricciones de aforo todavía vigentes en la mayoría de eventos, Cara se ha sumado a la lista de celebridades que se están enfrentando a la polémica por este tipo de reuniones, como es el caso de Kim Kardashian y su viaje paradisíaco por su cumpleaños a una isla desierta o la fiesta de Halloween de Kendall Jenner sin atisbo de mascarillas. En el caso de Cara, la modelo acudió a la celebración de la artista a la que estaban invitadas una treintena de personas (entre las que se encontraba su hermana Poppy) en un restaurante de la ciudad.

Las medidas de Reino Unido

No es la primera vez que la maniquí tiene que responder por sus viajes este año. Hace menos de una semana, también se alejaba del confinado suelo inglés al ser una de las invitadas a la 22ª edición de los premios American Music Awards. Muchos fans de la maniquí no pudieron evitar señalar que su presencia en la cita implicaba que había abandonado Reino Unido para acudir a Los Ángeles. Según las medidas del país -que tendrá que esperar hasta mañana a que cada localidad gestione las medidas que toma-, el confinamiento estaba vigente en casi todas las regiones, así como con el cierre del sector de la hostelería y la prohibición de reunirse en sitios cerrados.

Sus fans reaccionan

Por supuesto, las normas se aplican también cuando se trata de entrar en Reino Unido. Aquellos que lleguen al país, deberían pasar aislamiento en casa durante dos semanas, algo que Cara no llevó a cabo teniendo en cuenta que fue una de las invitadas estrella de la fiesta de Rita Ora. Y, tratándose de un tema tan delicado, los fans de la modelo no han tardado en manifestarse, dejando clara su decepción con la decisión que habría tomado su ídolo. "¿Es posible que las normas de confinarse no se apliquen a las celebridades", preguntaban los seguidores de la maniquí.