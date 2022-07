'Gracias por inspirarme': Tom Brady emociona con su declaración de amor a Gisele Bündchen

Desde que se retirara de las pasarelas y se alejara tímidamente de sus trabajos como modelo, Gisele Bündchen vive volcada en el cuidado personal, de su familia y del medioambiente. De hecho, acaba de firmar una nueva iniciativa que apoyará siete proyectos en diferentes biomas brasileños. “Necesitamos que estos ecosistemas estén en equilibrio, para que todos podamos seguir prosperando”, compartía con todos sus seguidores en su última publicación, la cual coincidía con una fecha muy significativa, su 42º cumpleaños. Un aniversario que, además, vino acompañado de numerosas felicitaciones que fue recopilando en sus históricas efímeras. Entre ellas, la de su marido, Tom Brady.

Sus emotivas declaraciones de amor

Por su 42º cumpleaños, el exjugador profesional de fútbol americano Tom Brady no ha dudado en compartir con todos sus más de 12,4 millones de seguidores una emotiva felicitación en la vuelve a elogiar a su mujer, Gisele Bündchen. “Feliz cumpleaños, Gisele. Disfruta de tu día especial y sé que este año será tu mejor año hasta ahora ❤️. Gracias por inspirarme con tu honestidad y autenticidad”, precisa el deportista con quien la supermodelo tiene dos hijos en común, Benjamin y Vivian (junto a estas líneas, podemos verla a ella sonriendo y con un vestido camisero muy favorecedor). Precisamente, la que fuera uno de los ángeles de Victoria's Secret más icónicos no solo ha querido recopilar en sus historias efímeras esta declaración de amor, sino que también ha reaccionado con dos significativos emojis: “🙏❤️”.

Las declaraciones de amor entre Tom Brady y Gisele Bündchen, que se casaron en 2009, son constantes en momentos decisivos de su vida, así como en fechas significativas. Por ejemplo, la supermodelo quiso publicar unas emotivas líneas cuando el deportista decidió retirarse profesionalmente: "¡Qué paseo Tom Brady! ¡Tantos recuerdos! Cuando te conocí hace más de 15 años, no sabía nada de fútbol. ¡Pero animarte y verte hacer lo que más te gusta me hizo aprender sobre este maravilloso juego hasta el punto de creer seriamente que sabía más que los árbitros! Siempre tuvimos una lista de reproducción especial de campeones para cada viaje de camino al juego. Como familia, siempre oramos por ti, celebramos y te apoyamos en cada partido, celebramos cada victoria y sufrimos cada derrota. Estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que has tenido que superar física y emocionalmente a lo largo de los años. Estoy asombrada por tu dedicación y por todo lo que has logrado. Amas lo que haces y dejas un legado que es un hermoso ejemplo para las generaciones futuras".

Y concluyó: "Eres la persona más dedicada, enfocada y mentalmente fuerte que he conocido. A lo largo de los años, nunca te quejaste de todos los moretones, dolores y molestias. Seguiste enfocándote en tu objetivo de salir y ser el mejor líder que había para todos tus compañeros de equipo. Sé lo emocionado que estás por el próximo capítulo de tu vida. Verte trabajar tan duro en tu carrera futbolística y ver la dedicación que ahora estás poniendo en todos tus nuevos emprendimientos es increíblemente inspirador. No hay nada que no puedas lograr. Siempre he estado aquí para ti, lo sabes, ¡y estoy tan emocionada como tú por lo que depara el futuro! Las palabras realmente no pueden expresar lo agradecida que estoy con todos los que han apoyado tanto a mi esposo y a nuestra familia durante tantos años. Con todo mi amor, Gisele".