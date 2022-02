Mansión en Indian Creek, tres niños preciosos.. la idílica vida de Tom Brady y Gisele Bündchen tras la retirada del deportista

Es uno de los mejores deportistas de Estados Unidos y su carrera es prácticamente intachable. Tom Brady ha anunciado este martes su despedida del fútbol americano tras haber batido récords y haberse convertido en todo un icono para los que vienen detrás. A sus 44 años es el quarterback (la posición en la que jugaba) que más partidos ha ganado en la liga NFL, habiendo superado las 200 victorias, todo con el apoyo constante de Gisele Bündchen, su pareja desde 2006 y madre de dos de sus dos hijos, Benjamin y Vivian (con una pareja anterior el futbolista tiene también a Jack). No es raro ver a la modelo, con los pequeños, apoyando a su marido desde las gradas o al mariscal de campo cambiar el césped por las alfombras rojas para acompañar a su esposa a eventos como la MET Gala.

Los besos a pie de campo ya adelantaban lo que ha pasado ahora, ya después de 22 de carrera el deportista ha anunciado que planea centrarse en la vida que tiene en casa. "Sois mi inspiración. Nuestra familia es mi mayor logro. Siempre he salido del campo y he llegado a casa donde estaba la mujer más cariñosa y mejor apoyo que ha hecho TODO por nuestra familia, permitiéndome a mí que me concentrara en mi carrera. Su abnegación me ha permitido alcanzar nuevos límites a nivel profesional y no tengo palabras para definir lo que significas para mí y nuestra familia", ha escrito el quarterback al anunciar su retirada.

Después de comenzar su carrera en el deporte universitario, que tiene tanto peso en Estados Unidos, fue fichado en el año 2000 por los New England Patriots, donde se mantuvo durante las siguiente 20 temporadas, haciéndose con seis Super Bowls. En su último año en el deporte, la temporada pasada, fichó por los Tampa Bay Buccaneers, alcanzando así su séptima copa y regalándole a su equipo su primer campeonato en más de 15 años. Cuando conoció a Gisele, Tom ya había conseguido tres anillos para su equipo y era uno de los deportistas más admirados de la NFL (liga de fútbol americano estadounidense), aunque tenía pareja en ese momento y había tenido a su primer hijo, su relación se rompió poco después. La modelo aseguró en una entrevista en 2009 que fue amor a primera vista, y que desde ese primer día en el que fueron presentados a través de un amigo común nunca han dejado de hablar cada día de su vida. El 8 de diciembre de 2009 nació su primer hijo en común y en el mismo mes de 2012 llegó al mundo la niña.

Por si sus más de 1.80m de altura, ojos azules y pelo rubio, lo que los estadounidense llaman la "all american beauty", no fuera suficiente, el ritmo de vida de Gisele y Tom ha sido la envidia de millones de sus seguidores. En Miami, viven en la exclusiva Indian Creek, en una mansión de 15 millones de euros que adquirieron en 2020 tras abandonar Massachussets y poner en el mercado el espectacular complejo de 29 millones en el que habían vivido juntos desde que comenzara su relación en 2006 y donde habían crecido sus hijos. Después de este movimiento todo parece indicar que la familia pueda pretender quedarse en la conocida isla en la que Julio Iglesias tiene varias propiedades, y comenzar su nueva vida en familia en Florida.

