Con guiño musical, la emotiva declaración de amor de Gisele Bündchen a Tom Brady

El matrimonio formado por Gisele Bündchen y Tom Brady hace que cada gesto de su amor se haga viral. A pesar de haber superado algún que otro obstáculo desde que celebraran su boda en 2009, la supermodelo brasileña y el jugador de fútbol americano han conseguido hacer de su relación un ejemplo de estabilidad que no dudan en ocultar. De hecho, ya se ha convertido en toda una tradición que las victorias del deportista en la Super Bowl se sellen con un beso de su mujer tras el partido y sobre el terreno de juego. Ahora, la última declaración más emotiva viene de ella justo el día en el que él cumplía 44 años. Un gesto que ha enloquecido a sus seguidores.

VER GALERÍA

Una declaración de amor de Gisele con guiño musical

El 3 de agosto, Tom Brady celebró su 44º cumpleaños. Ante tan señalada fecha, Gisele Bündchen quiso regalar a su marido una emotiva declaración de amor que compartió con todos sus seguidores junto a un par de imagen de ambos junto en actitud muy natural y un retrato del deportista. En estas líneas, la supermodelo se deshace en piropos para su pareja e incluye las letras del icónico tema musical Can’t take my eyes of you que popularizo Frankie Vallie a finales de los años 60 y del que se han hecho múltiples versiones, siendo una de las de mayor éxito la interpretada por Gloria Gaynor. "Eres demasiado bueno para ser verdad. No puedo apartar mis ojos de ti. Serías como el cielo para tocar. Quiero abrazarte tanto. Por fin ha llegado el amor. Y agradezco a Dios que estoy viva. Eres demasiado bueno para ser verdad. No puedo apartar mis ojos de ti 🎶 ¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! ¡Gracias por compartir tu vida conmigo! Te amo @tombrady", comparte emocionada.

-Se desvela la insistente petición de Gisele a Tom tras su último beso de la victoria

VER GALERÍA

La reacción de Tom Brady

Las reacciones no se han hecho esperar y muchos seguidores han publicado corazones de aprobación sobre estas líneas. "¡La pareja más hermosa del planeta tierra!", comenta una admiradora. Por su parte, Tom Brady no ha querido perder la oportunidad de agradecer tan significativo mensaje. "¡¡¡Aaawwwww, te amo tanto mi amor de mi vida!!!", comenta a esta publicación el deportista utilizando una frase en portugués, el idioma materno de su pareja.

-Gisele Bündchen, la supermodelo que ahora se dedica a cambiar el mundo

El deportista tuvo el mismo gesto hace unos días

El pasado 20 de julio, era Gisele Bündchen quien estaba de celebración, pues cumplía 41 años. En aquella ocasión, era Tom Brady quien quería compartir con todos sus seguidores todo el amor que siente por su pareja. "¡Feliz cumpleaños! Este ha sido un año increíble y me es difícil imaginar queriéndote más hoy que hace un año, ¡pero lo hago! ¡Quieres a nuestra familia como nadie más puede querer y todos te celebramos en este día! Te quiero tanto, eres el amor de mi vida", precisa el deportista con quien la supermodelo tiene dos hijos, Benjamin y Vivian Lake.