El precioso gesto de Gisele Bundchen que ha conmovido al mundo

Fue la modelo mejor pagada del mundo durante 14 años seguidos y, aunque en 2018 perdió el título, Gisele Bundchen sigue encabezando las listas de las mejor pagadas. De hecho, la fortuna de la supermodelo está valorada en unos 400.000 millones de dólares, siendo una de las más potentes de la actualidad. Un hecho que no ha afectado, sin embargo, a su estilo de vida y su filosofía, muy centrada en el bienestar y el cuidado de la naturaleza. Alejada de las pasarelas aunque aún cercana al mundo de la moda -sigue protagonizando campañas y portadas-, se ha convertido en una de las principales embajadoras de la nueva belleza natural, el cuidado personal y la protección del medio ambiente, como bien ha vuelto a demostrar con la última y conmovedora lección que ha querido enseñar al mundo.

La emotiva lección de Gisele tras salvar a una tortuga

En el último vídeo que ha compartido en sus redes, la modelo rescata a una tortuga que ha encontrado varada en la playa, enganchada en una red de pesca. Casualidad que ha querido aprovechar para lanzar un mensaje de concienciación al mundo. "La vida son una serie de oportunidades que se presentan cada día, y nosotros decidimos qué hacer con ellas. Hoy no ha sido diferente. Esta mañana estaba paseando por la playa y Onix ha empezado a ladrar a un montón de basura que había arrastrado la marea. Cuando me acerqué vi a esta preciosa tortuga tumbada boca abajo con una mirada de cansancio y desesperación, enganchada en una red de pesca.

Inmediatamente empecé a liberarla, pero incluso después de que consiguiéramos desatarla, estaba demasiado cansada para volver al océano por sí misma. No me lo pensé, la cogí y la llevé hasta el agua. Me sentí tan tranquila y feliz al verla nadar, agradecida de haber estado allí y haber podido ayudar. Pero hay otros muchos animales que desgraciadamente terminan muriendo en redes como esta. Hoy el mundo me ha recordado que tenemos que ser más conscientes de nuestras costumbres como especie y ayudar a proteger a todos los animales. Rezo para que podamos alzarnos y recordar la oportunidad de cambiar las cosas con un simple gesto 🙏".

Un gesto que se suma al ejemplar trabajo de la modelo a favor del medio ambiente. Además de haber sino nombrada embajadora de las Naciones Unidas, con quienes ha colaborado en un proyecto contra la trata y el comercio ilegal de animales, en 2016 fue escogida como corresponsal del docuserie de National Geographic sobre la deforestación causada por el cambio climático. Es también una firme defensora de la alimentación saludable y sostenible, y ha adoptado una dieta compuesta en un 80% por vegetales frescos y orgánicos, los cuales en muchos casos recolecta ella misma. Un estilo de vida que ha querido transmitir a sus hijos y a todos sus seguidores -labor que realiza a través de la cobertura que le dan sus perfiles en redes sociales y su influencia internacional-.

De contratos millonarios a activista del medio ambiente

Su carrera en el mundo de la moda empezó cuando solo tenía 13 años y desde entonces fue sumando éxito tras éxito. Con 18 años debutó sobre la pasarela de la mano de Alexander McQueen y en el año 1999 se unió al elenco de modelos de Victoria's Secret, convirtiéndose en uno de los ángeles más icónicos hasta 2006, cuando decidió colgar las alas. Sin embargo, no fue hasta la publicación de sus memorias en 2018 que descubrimos la verdad detrás de su exitosa carrera: problemas de autoestima, una depresión o los motivos que le llevaron a realizarse una operación de pecho, de la que pronto se arrepentiría. ¿La solución? Acabar son sus malos hábitos y centrarse en su salud, un estilo de vida que no solo le ha ayudado a alcanzar el equilibrio y bienestar personal sino que la ha convertido en uno de los principales referentes del activismo por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente.