¿A qué se dedicaría si no fuera modelo? Lucía Rivera responde

Si la industria española del modelaje tiene un 'ojito derecho' esa es Lucía Rivera. La maniquí, que comenzó con su profesión en su adolescencia, es ahora uno de los rostros más reconocidos del sector. Y no es para menos. Puede presumir de haber desfilado en las pasarelas más importantes del país, así como de haber protagonizado varias portadas de revistas. Pero además, hay algo que caracteriza a la modelo que consigue que la conexión con sus fans sea única: lo cercana que es con ellos a través de sus perfiles sociales. La hija de Blanca Romero no pierde ocasión de responder sus dudas o revelar aspectos menos conocidos de su día a día mediante estas plataformas. Una vía de comunicación que también puso en marcha este lunes al abrir la opción de preguntas que permitía a sus seguidores estar al tanto de los últimos cambios en su vida, como por ejemplo su estancia en París o a qué se dedicaría si no fuera modelo.

El truco de Lucía Rivera para combinar ropa y acertar de lleno cuando careces de inspiración

Aunque al terminar sus vacaciones, Lucía volvió a Madrid, para desplazarse después a Barcelona por la Semana de la Moda, ahora se encuentra viviendo en la capital francesa. ¿La razón? Seguir desarrollando su carrera más allá de las fronteras del país. Lucía hizo saber a sus fans que, si bien la mudanza no era definitiva, tenía pensado quedarse un tiempo trabajando y haciendo castings. Aunque, más allá de los compromisos laborales de estos días, la modelo se siente como pez en el agua en la que es una de las capitales de la moda. "Especialmente para mi trabajo es genial y sobre todo vivir en una ciudad que todo te inspira es maravilloso", admitió sobre su nueva aventura parisina.

De la pasarela ¿a la gran pantalla?

Aunque su terreno de juego es la pasarela o estar delante de la cámara -un camino que emprendió a los 15 años con aquel primer book con el que se dio a conocer por primera vez a las marcas- Lucía admitió que, de no haber sido modelo, su profesión no habría estado muy alejada de la industria. Actriz es la primera respuesta que da cuando le preguntan a que se dedicaría, de hecho no podemos olvidar lo que le confesó a sus seguidores en abril: "Posar es una forma de actuar, algo que no descarto cuando sienta que haya dado el 100% en esto". Pero también incluye en la hipotética lista la profesión de estilista, editora de moda en alguna revista o incluso booker.

La fuerza del equipo

Con varios años de experiencia en el sector, también algunos fans de la modelo quisieron saber cuál era su consejo a la hora de dar los primeros pasos en la industria (y triunfar). Para Lucía la clave está en el equipo. "Trabajar con gente que te ayude a sacarte el mejor partido y confíe en ti, tener mucha constancia, estar dispuesta a trabajar en cualquier momento. Cuidar mucho tu personalidad, tener claro el camino que quieres seguir, reinventarte constantemente, ser sociable y tener paciencia, muchísima paciencia...", respondió la modelo.