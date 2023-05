Kate Middleton actualiza el traje de invitada con un elegante diseño asimétrico en color rojo

El fin de semana de coronación culminaban este domingo con un multitudinario concierto en el Castillo de Windsor, que ha reunido en el escenario a artistas como Take That o Katy Perry. Un evento presidido por los reyes Carlos III y Camilla, que no se han querido perder los príncipes de Gales junto a sus hijos y también Eugenia de York. Desde las gradas hemos visto a Kate Middleton disfrutar de la música mientras reivindicaba una vez más el traje como una opción ideal para invitadas.

Hace unas horas optaba por un look más relajado para el Big Lunch, los almuerzos multitudinarios que se han celebrado en las calles londinenses. A ellos acudía con una chaqueta azul de lino y unas zapatillas, prendas que ha preferido dejar a un lado para asistir a esta cita musical. Mucho más formal ha sido su elección, con un dos piezas firmado por Alexander McQueen, su firma de cabezera y la misma que confeccionó su vestido para la coronación del sábado.

El traje de la princesa de Gales reafirma la atemporalidad del rojo en un look de primavera y además actualiza las siluetas más clásicas gracias a esta americana. Un diseño de manga larga con cierre asimétrico cruzado, que Kate ha acompañado con una blusa debajo también en color rojo. A su lado, la pequeña Charlotte parecía coordinar su vestido con el de Eugenia de York, pues ambas llevaban piezas blancas con detalles negros.

Las joyas con las que triunfó hace tres años

Para completar su estilismo, ha rescatado del joyero el mismo collar que llevó a los BAFTA de 2021: se trata de un colgante perteneciente a la colección Magic Alhambra de la firma Van Cleef & Arpels. Una pieza presentada en el 2006 con cinco tréboles repartidos a lo largo de la cadena, elaborados en madreperla blanca y oro amarillo (8.000 euros), que ha acompañado con pendientes largos a juego (5.600 euros).