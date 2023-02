La historia de los pendientes españoles que unieron a 'Emily in Paris' y la reina Letizia

¿Qué tienen en común las chicas de Emily in Paris con la reina Letizia? En principio, diríamos que no mucho más allá de una pasión indudable por la moda, aunque cada una de ellas adapta las últimas tendencias a su estilo propio. Y es justamente gracias a ello que se han unido los armarios de la serie más exitosa de Netflix y la mujer de Felipe VI, polos opuestos que han caído rendidos a la misma firma española de joyería.

Joyería española en la tercera temporada de Emily in Paris

En los últimos minutos del episodio ¿Qué está pasando...?, Mindy Chen, el personaje interpretado por Ashley Park se prepara para dar un concierto sus compañeros de banda. Como la estrella que es, escoge una voluminosa chaqueta estampada con lentejuelas que de ninguna forma consigue pasar desapercibida en escena. Sin embargo, no fue esta vistosa prenda de abrigo ni su tocado de red de cristales lo que más destacó a ojos de la prensa española sino el par de pendientes brillantes que rematan el estilismo.

Se trata del modelo Frances (195 euros), unos colgantes de plata de primera ley certificada bañados oro champán con circonitas, que pudimos identificar sin mucho problema porque pertenecen al catálogo de Coolook, una de las firmas de joyería made in Spain que gusta mucho a la reina Letizia. Podríamos incluso decir que se trata de su sello preferido, pues posee más de diez ejemplares con piezas interambiables que dan el toque final a todos sus looks, sea cual sea el dress code.

El verano que lo cambió todo: de Isabel a doña Letizia

La primera vez que escuchamos hablar de Coolook fue en el verano de 2015, cuando, a través de las páginas de ¡HOLA!, el mundo se enteró de la relación de Isabel Preysler con Mario Vargas Llosa. Las imágenes en exclusiva de la pareja dieron la vuelta al mundo y, con ellas, una especial curiosidad por los pendientes que lleva la socialité en estas instantáneas.

"Esos pendientes, el modelo Apolo en blanco, han sido nuestros best sellers: se habrán vendido unos 900 pares", nos confesaba entonces su artífice, la diseñadora Mar Aldeguer, en una entrevista. Fue cuestión de apenas unas semanas que doña Letizia se sumara al furor por esta firma revelación, cuando lució su primer par de Coolook en una recepción en Palma de Mallorca.

Al consultar con Mar sobre este momento cúlmen en su carrera, asegura que le tomó completamente por sorpresa, un hábito que no pierde su magia sin importar cuántas veces la Reina se decante por sus diseños año tras año: "Recuerdo que cuando vi a la reina Letizia luciendo los pendientes Hydra de amatista verde en el palacio de La Almudaina me dio un vuelco el corazón. Yo no tenía ni la menor idea de que eso fuese a suceder, por lo que tuve que mirar varias veces la foto del periódico para convencerme de que era verdad. Fue realmente maravilloso. No se puede pedir más". La Reina volvió a lucirlos en su visita a Dusseldorf para inaugurar la exposición de Zurbarán.

La historia de Coolook

Mar Aldeguer fundó Coolook en plena crisis de 2008, pero mucho antes de aquello, el destino había decretado su propósito de vida, consecuencia de un linaje familiar dedicado a la artesanía. Su madre era una enamorada de las piedras, según nos cuenta, y le contagió una curiosidad inusual por estos regalos de la naturaleza: "Desde mi más tierna infancia, nos pasábamos el día recogiendo piedras de la playa y decidiendo qué íbamos a hacer con cada una de ellas. La mayoría de las veces las devolvíamos al mar, pero con las más especiales hacíamos anillos o esculturas".

Durante varios años, Mar ejerció su carrera de periodista a la vez que colaboraba con la empresa familiar de vidrio soplado en Mallorca, una fábrica con tres siglos de historia que se especializa en cristalería de espectaculares colores.

Aprovechaba cada viaje al extranjero para rescatar su peculiar tradición, que comenzó a orillas del Mediterráneo, hasta que unas vacaciones en Oriente desvelaron su verdadera vocación: "Compré unas piedras muy especiales con las que le hice un collar a mi madre, pero me lo puse unos días antes de dárselo. Fueron tantas las alabanzas que recibí, que observé que faltaba en el mercado algo como lo que yo estaba haciendo". Mar se refiere al complicado equilibrio entre la ostentosidad extrema de la alta joyería y la bisutería de bajo costo, que "rebaja la calidad de un buen traje".

Joyas de piedras naturales con piezas intercambiables

El resultado es una firma de joyas fácilmente identificables por sus piedras preciosas naturales de colores poco comunes, procedentes de minas reguladas, talladas a mano en formas peculiares que simulan elementos de la naturaleza o la vida cotidiana. Del boceto a la puesta en venta de un par de pendientes, pueden pasar hasta más de seis meses, demostrando ser una labor exhaustiva. "Al ser piedras naturales están llenas de vetas y tonalidades diferentes, y ello dificulta aún más el proceso porque, aunque nos encantan las imperfecciones que las hacen únicas", nos explica Mar.

Cada piedra debe esculpirse al milímetro para encajar en su molde de plata, sin lugar a error, pues aspira a la más alta calidad sin por ello descuidar el bolsillo de sus clientas. " Una vez terminadas y pulidas, pasan días en el laboratorio de metales de Madrid, donde se certifica su autenticidad".

La durabilidad de sus creaciones es una propiedad diferenciadora, exclusiva de la marca, pero también lo es su sistema de joyas intercambiables, que permite comprar piezas por separado para idear una creación completamente nueva, adaptada a la ocasión: " La misma joya puede ser un básico de diario o una pieza supersofisticada, para destacar en la noche más mágica, o ser el complemento ideal para una boda religiosa". Sobre este innovador concepto, sus célebres clientas y mucho más, hemos hablado con Mar Aldeguer.

Coolook es de las pocas firmas made in Spain que puede presumir de estar en el armario de dos Reinas. ¿Podrías contarnos cómo llegaron tus joyas a Máxima de Países Bajos?

Máxima de Holanda es una mujer que está al tanto de las tendencias y le encantan los colores y las joyas especiales. Además de transmitir una positividad contagiosa, es una magnífica prescriptora de moda. Se que una amiga común, le hizo un regalo de Coolook hace ya tiempo y parece ser que ya nos conocía y compraba a través de nuestra tienda online.

Las mujeres más elegantes de España son clientas de Coolook. ¿Quién te gustaría que llevara tus joyas y todavía no lo ha hecho?

Cada vez que me preguntan eso tengo que pararme a pensar bastante, pues en realidad, me hace muchísima ilusión ver que cualquier mujer que se pone nuestros diseños, se siente más guapa, elegante y estilosa y por lo tanto más feliz. Me encanta generar estos momentos felices.

Recientemente, los pendientes Frances aparecieron en un episodio de Emily in Paris. ¿Sabías que esto ocurriría?

No teníamos constancia de esto. Es habitual que muchas estilistas de diferentes series de televisión o de revistas de moda, nos pidan joyas para utilizar en sus shootings, pero no siempre nos enteramos de dónde ni cuándo van a salir. Desde que desfilamos en Fashion Week de Nueva York, colaboramos en Manhattan con una empresa de moda, que al mismo tiempo es agencia de comunicación de marcas a la que acuden constantemente periodistas y profesionales del sector del cine y la moda, y nos sorprenden asiduamente con este tipo de apariciones.

El estilo de Mindy Chen (Ashley Park en Emily in Paris) es muy estrafalario, distinto al de la reina Letizia, Kelly Rutherford o Isabel Preysler. ¿Dirías que tus joyas se adaptan a cualquier mujer?

Por supuesto. Una de las cosas que más me gustan de lo que hacemos, es nuestra capacidad de adaptación a diferentes estilos y formas de vestir. Tienes toda la razón cuando las mencionas. Son el ejemplo de que nuestras joyas son fácilmente combinables y se adaptan a todas. Esa es nuestra mayor fortaleza y destacamos especialmente por tener un exclusivo concepto de joyas a las que llamamos 'intercambiables MyCoolook', porque se pueden transformar completamente, añadiendo o eliminando piezas intermedias.

¿Es difícil emprender en el mercado español de la joyería?

Considero que es difícil emprender en general en España porque valoramos mucho la teoría del emprendimiento, pero en la realidad el emprendedor está muy solo. Para ser emprendedor hay que tener una madera especial, es una cuestión de carácter. No puedes ser una persona que busca la comodidad. Tienes que ser un equilibrista y estar un poco loco. Cuando alguien tiene una buena idea, rápidamente surgen muchos que la intentan copiar. Por eso creo que lo realmente difícil es conseguir mantenerse y crecer. En España cada vez hay menos artesanos porque nos hemos volcado con la hostelería y la restauración de cara al turismo y no hemos cuidado nuestros valores más tradicionales, y eso es un hándicap muy serio.

Todas las veces que doña Letizia ha sido la mejor embajadora de Coolook

Una de sus preferidas es la colección Sarin, de la cual posee dos modelos similares: uno de plata y oro con piedras naturales de amatista y labradorita, que debutó en su vuelta de las vacaciones de verano ese mismo año, y otro realizado en oro con piedras de cuarzo rosa y aventurina verde, en sintonía con su vestido pastel de bordados orientales, para la visita del presidente chino en 2018.

En cuestión de unos pocos meses, la Reina estrenaría un nuevo par de la firma; esta vez, nos llamó la atención por su carácter desmontable, que le permitió a la mujer de Felipe VI llevarlo con dos looks totalmente diferentes. Los pendientes Kraz de plata cubierta de oro champán con dobletes de madreperla blanca y cuarzo se pueden convertir en colgantes añadiendo una lágrima.

Primero, los vimos en la entrega de los Premios Nacionales de Cultura de 2016, celebrada en la Catedral de Palencia, donde los remató con un ágata roja; un par de semanas después, repetiría, pero con una lágrima de ónix negro, en unas audiencias en el Palacio Real.

Llegada la inauguración de la Feria del Libro de Madrid, otro de los encuentros culturales que figuran en su itinerario anual, la Reina nos deslumbró con una escultural creación de gran red de plata cubierta de oro champán que conecta piedras irregulares de amatista, amatista verde y labradorita. Este complejo modelo de la colección Papiro volvería a aparecer en dos ocasiones a lo largo de 2017.

En septiembre, la Reina se trasladaría hasta Almería para inaugurar el curso escolar 2016-2017. Allí compartiría con nosotras una nueva adquisición de Coolook que maravilló a la crítica por su originalidad, puesto que lo llamativo del modelo no son tanto sus preciosas piedras de cuarzo azul sino las cascadas doradas talladas a mano que le otorgan a estos pendientes el nombre Big Ameba.

Los seguidores de doña Letizia saben que sus citas con el periodismo son de las más importantes para ella dentro de su agenda oficial, así que fue particularmente simbólico que se decantara por los pendientes Nereida, unos delicados colgantes de ágata color frambuesa, labradorita y cuarzo limón, para la celebración del 40º aniversario del Grupo Zeta, en diciembre de 2016.

En junio de 2017, la Reina estrenó un su siguiente modelo de Coolook con motivo de unos galardones entregados por UNICEF: los maravillosos pendientes Luna, cubiertos de oro rosa con combinación de piedras naturales, ágata y ónix negro, talladas a mano y con micropavé de circonitas a contraste.

Un año más tarde, estas mismas piezas figuraron tanto en su viaje oficial a Santo Domingo como en una posterior visita a Jaén, dos citas a lados opuestos del Atlántico en las que también reutilizó un vestido bicolor de escote bardot, de Carolina Herrera.

Ese mismo año, reafirmó una vez más su idilio con la firma al revivir el impoluto traje blanco de su pedida con los pendientes largos Hiedra de fluorita y cuarzo rosa en forma de flor, que rescataría en febrero de 2020 para una audiencia con Aldeas Infantiles SOS, en conjunto con una blusa sostenible de flores, de Indi&Cold.

A pesar del azote de pandemia en 2020, de igual manera pudo añadir a sus cajones otros dos diseños de Coolook. En el acto oficial del Día de las Enfermedades Raras, que se conmemora cada 5 de marzo, estrenó los colgantes Hera, realizados en oro champán con hojas de cuarzo rosa y rutilado. Luego llegarían los pendientes Lluvia, dotados con gotas de ágatas de color aguamarina, en la entrega de becas de La Caixa en Caixaforum de Madrid.

Estos pertenecen a una colección solidaria que Coolook lanzó en 2019 en colaboración con la empresa Auara. Su objetivo era recaudar fondos para la construcción de 12 sistemas de recolección de agua de lluvia, como indica el nombre de los pendientes, en la localidad camboyana de Battambang, una de las más pobres del país asiático.

El último par del sello madrileño que hemos visto a doña Letizia es, sin lugar a dudas, su preferido entre todos los mencionados. A las pruebas nos remitimos: ha llegado a lucirlo en aproximadamente ocho ocasiones desde su estreno, en octubre de 2018. Hablamos de los aros Venus de plata con circonitas que llevó en los Premios Retina ECO 2022 con un favorecedor kimono de cuero.