Hablamos con la fundadora de Mauska, la firma de bolsos 'made in Ubrique' que gusta a la Reina

Después de trabajar durante años en una firma de ropa y material duro, Miren Zubiaguirre sintió la necesidad de crear algo propio, impegnado de su sello personal, pero los criterios que se impuso para fundar Mauska exigían un bagage del que pocos pueden presumir: "Tenía que ser de calidad, sostenible y creado artesanalmente", nos dice la diseñadora. Esto no es poca cosa en una industria que premia la producción masiva en detrimento de los antiguos oficios. "No encontraba bolsos de calidad con diseños que me gustaran a un precio razonable, todos los que me gustaban eran de marcas reconocidas internacionalmente con precios desorbitados, así que me lancé a crearlos". Le salió de lujo, tanto así que la reina Letizia ha llevado uno de sus bolsos en dos ocasiones.

Doña Letizia cerró su agenda oficial en diciembre de 2021 con un viaje a San Sebastián para asistir a la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes. A pesar del clasicismo que emana este posado, no está exento de guiños a la moda donostiarra: fue en este evento que la Reina estrenó en su bolso de mano de Mauska. Se trata del modelo Rosario en tamaño mediano, que inmediatamente después se convirtió en el bestseller absoluto de la firma que Miren fundó tan solo tres años antes.

En diciembre de 2022, la mujer de Felipe VI volvió a llevar en público este bolso made in Spain en una reunión del patronato de la Fundación FAD Juventud, poniendo a prueba nuevamente su versatilidad con un look de vestido de punto y seductoras botas altas. Rosario un doctor bag confeccionado en cuero 100% natural que se elabora en los talleres de Ubrique, una garantía de su óptima calidad y exquisita artesanía.

La localidad gaditana puede presumir de un extenso conocimiento sobre el tratamiento de pieles exóticas, todo con el respaldo de las milenarias técnicas que, por suerte, sus habitantes se rehúsan a olvidar. "Ubrique donde están los mejores artesanos, no en vano las marcas más top a nivel mundial tienen allí su producción", asegura Miren. Y con toda razón.

La calidad inigualable del sello 'made in Ubrique'

La cartera de clientes de este pueblo ubicado en la sierra de Cádiz cuenta con enseñas históricas de la talla de Loewe o Dior, pero también con un alud de nuevas marcas españolas, como Mauska, que buscan producir en cercanía complementos de la más alta calidad bajo prácticas conscientes con el medioambiente. "En Ubrique llevan más de dos siglos dedicándose a la manufactura de la piel. Cada artículo es confeccionado a mano uno a uno con una maestría y una dedicación asombrosas". En resumen, un 'ganar-ganar'.

La atención al detalle es una de las claves del éxito de Miren Zubiaguirre. Mauska confecciona sus piezas en Ubrique, pero tiene su sede en San Sebastián, mientras que las pieles que utiliza son traídas desde Italia. En la trazabilidad de sus productos, el histórico de los procesos que llevan a su elaboración, encontramos una de las máximas expresiones del lujo sin tener que pasearnos por las galerías de París.

Al definir el estilo de Mauska, la diseñadora es concisa: "Son bolsos modernos y de la más alta calidad hechos de forma ética y sostenible". Sus diseños han conquistado en tiempo récord a mujeres notables de nuestro país, entre las que encontramos a Vanesa Lorenzo o Anne Igartiburu, pero fue la reina Letizia quien dio a conocer internacionalmente esta firma. Hablamos con su fundadora sobre ese día decisivo, los entresijos de apostar por la sostenibilidad y el valor que damos a la artesanía.

¿Por qué las pieles de Mauska provienen de curtidurías de la Toscana si el resto de la producción se realiza en España?

La curtición vegetal tiene una tradición milenaria y donde más tiempo llevan experimentando con ella es en la Toscana. En España también hay curtidurías especializadas en curtición vegetal, pero la verdad es que, después de visitar muchas ferias, los acabados más bonitos los vimos en la curtiduría con la que trabajamos en la Toscana.

¿Es más costoso utilizar tintes ecológicos?

Sí, porque la curtición vegetal es mucho más artesanal. En ella se emplean unas sustancias que se llaman taninos que se extraen de diferentes árboles y arbustos, esta manera de producir es mucho más beneficiosa para el medio ambiente e inocua para el ser humano. En la curtición no vegetal se usa el cromo, que es más económico, pero una sustancia muy dañina.

¿La curtición vegetal tiene alguna desventaja?

En la curtición vegetal, la variedad de colores es muy limitada. Es por ello que también trabajamos con un reconocido fabricante español de curtidos, que tiene pieles que no son 100% de curtición vegetal, pero que está certificada con el LWG (Leather Working Group), organización responsable del programa de sostenibilidad del cuero más grande del mundo.

Solo tenéis tienda online. ¿Habéis pensado en abrir una tienda física?

Hemos decidido vender exclusivamente online porque, de esta manera, con la ausencia de intermediarios, podemos ofrecer la mejor calidad al mejor precio. Sabemos que es un hándicap que el cliente no pueda verlo y tocarlo, y es por eso que ofrecemos todas las facilidades en nuestra venta online (envíos y devoluciones gratuitas, envíos exprés...). No descartamos la apertura de nuestras propias tiendas, pero no en un futuro próximo.

Es la segunda vez que la Reina luce su bolso Rosario. ¿Sigue provocando la misma ilusión que viviste la primera vez?

Esta vez lo he vivido con la misma ilusión que la primera y creo que nunca me podría acostumbrar.

Ese día de diciembre de 2021, ¿sabías que iba a estrenarlo o fue una sorpresa para ti también? ¿Puedes decir cómo llegó a sus manos?

Fue una sorpresa total porque desconozco totalmente como ha podido llegar a sus manos.

Imagino que notaste en su momento algún efecto por parte del público. ¿Dónde reflejó más? ¿En redes sociales, las ventas de ese modelo...?

Sí, tanto esta vez como el año pasado lo he notado en las visitas a la web y en las ventas, tanto a nivel nacional como internacional.

¿Es difícil emprender y hacerse un hueco entre las firmas made in Spain de referencia?

Es muy difícil y más cuando ha estado la pandemia de por medio.

¿Crees que el consumidor sigue prefiriendo comprar moda rápida o se valora más el trabajo del artesano?

El consumidor cada vez es más consciente de que con la moda rápida lo que se ha hecho es buscar fuentes cada vez más baratas, tanto de mano de obra como de materias primas, y que, si no cambiamos nuestros hábitos, nos vamos a cargar el planeta.

