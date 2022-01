Doña Letizia despide el año con su falda preferida y un accesorio inesperado

Último día de agenda pública en este 2021 para los Reyes, quienes asisten por separado a sus actos oficiales de la jornada. Mientras don Felipe ha viajado desde Madrid hasta Galicia inaugurando el tren de alta velocidad, doña Letizia ha llegado al País Vasco, concretamente a San Sebastián, con motivo de la reunión anual de directores de centros del Instituto Cervantes. En esta cita, la Reina ha recuperado el que es, sin duda, uno de sus looks preferidos de los últimos años, que ha llevado hasta en seis ocasiones desde 2019. De esta manera, se despide del año con un estilismo que define a la perfección lo que ha sido su armario en los últimos tiempos: moda española, diseños asequibles, prendas recicladas y fidelidad a las tendencias del momento.

Sus diseños preferidos

La Reina ha dejado claro que una de sus estrategias para ahorrar en ropa es darle más de una (y de dos) vidas a sus prendas favoritas, algo que hemos podido comprobar con su adorado vestido verde de Sandro que ha llevado en siete ocasiones, el traje rosa de Hugo Boss que ha reciclado seis o la falda de cuadros de Massimo Dutti que le vemos hoy por sexta vez. Está claro que son dos de sus diseños preferidos de los últimos años, y no duda en llevarlos a lo largo del año demostrando su versatilidad. En el caso de la falda, se la hemos visto tanto en otoño como en primavera o en invierno, casi siempre combinada con tops negros y zapatos a tono.

No innova, pero acierta con sus básicos infalibles

La famosa falda se trata de un diseño español de tiro alto que potencia la figura, corte midi, bajo asimétrico y estampado de cuadros príncipe de Gales en tono gris muy similar a elecciones de otras reinas como Rania de Jordania o Máxima de los Países Bajos. En esta ocasión, doña Letizia prefiere no innovar y combinarla con un top que ya le había sumado anteriormente, una blusa tipo kimono con favorecedor escote cruzado de Sandro. Remata con un cinturón fino para entallar la silueta y salones clásicos a juego, un par de puntera afilada y tacón alto en piel.

Un bolso todoterreno y made in Spain

Lo inesperado del look viene por el bolso que ha elegido la Reina para este evento: un diseño de mano perteneciente a la casa donostiarra Mauska. No es la primera vez que busca rendir homenaje a los lugares que visita a través de la moda (recordemos cuando viajó a Suecia vestida de H&M o a Estados Unidos de Michael Kors), por lo que esto se trata de un bonito gesto que no nos sorprende, pero sí que resulta inesperada la elección del tipo de bolso. En sus actos oficiales, es habitual que doña Letizia prescinda de este accesorio o apueste por modelos de pequeño tamaño como clutches tipo sobre, y son contadas las ocasiones en las que hemos visto que se luzca diseños más granes como el de hoy. Bautizada como Rosario, se trata de una pieza de piel negra fabricada a mano en Ubrique con cierre de cremallera y asas cortas que cuenta con varios bolsillos muy prácticos.

