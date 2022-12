La Reina estrena un vestido de 'cuello bufanda' con sus botas más seductoras

Volvemos a ver a la Reina este viernes, tan solo un par de días después de su regreso a España, en una reunión del patronato de la Fundación FAD Juventud. A principios de semana, viajó hasta Los Ángeles con motivo de la inauguración de una nueva sede del Instituto Cervantes, donde promovió la moda española e hizo guiño a nuestro país con sus looks de trabajo. Doña Letizia tiene un estilo definido en este aspecto: clásico, pero con ciertos detalles modernos e innovadores. Su cita de esta mañana no ha sido la excepción, pues ha estrenado un sedoso vestido de 'cuello bufanda' con botas over the knee.

El nuevo vestido de la Reina con bufanda incorporada

Doña Letizia ha optado por la escala de grises para esta jornada lluviosa en la capital, aunque no por ello su look nos ha parecido aburrido. De hecho, en él, figura una prenda nueva en su armario que firma Adolfo Domínguez, uno de sus sellos nacionales de cabecera. Hablamos de este vestido largo de 'cuello bufanda' con diseño de mangas largas y dos sutiles aberturas, a la altura de la clavícula y en el bajo de la falda, el cual se encuentra disponible en la web de la marca por 199 euros. Como es habitual, la Reina ha querido añadir un cinturón ancho para ceñir esta pieza fluida a su silueta, resaltando su cintura sin importar cuántas capas de ropa lleve encima.

Una apuesta sostenible y española

El vestido está confeccionado con una mezcla de lyocell de LENZING™ y lana merino. Este primer material puede que no te suene en un principio, pero se trata de uno de los materiales textiles de carácter sostenible más aclamados para la industria de la moda a día de hoy. Es parecido a la popular viscosa, que procede igualmente de la pasta de madera, pero sin el componente contaminante derivado de la producción de ese tejido. El también llamado tencel es una tela lisa y suave, transpirable y antibacteriana, por lo que su precio tiende a elevarse en relación con el algodón orgánico, los sintéticos reciclados y otras alternativas 'eco'.

Sus seductoras botas altas y un bolso 'made in Ubrique'

Para complementar esta sencilla prenda de fondo de armario invernal, la Reina ha contado la infalible combinación de un abrigo negro clásico, de Carolina Herrera, y sus botas más seductoras, el modelo over the knee de Steven Madden. La elección de su bolso, al tratarse de un estilismo total black, no ha debido ser fácil, ya que la madre de Leonor y Sofía conserva decenas de ejemplares de este color que perfectamente podrían encajar en su look.

El afortunado ha sido, finalmente, el bolso Rosario mediano, de Mauska, una marca de complementos radicada en San Sebastián y fundada en 2018 por Miren Zubiaguirre. Es un doctor bag de cuero 100% natural de curiduría toscana tratado en los talleres de Ubrique, una garantía de su máxima calidad y exquisita artesanía. La Reina lo estrenó hace precisamente un año en la ciudad sede de esta firma con motivo de la Reunión Anual de Directores del Instituto Cervantes.

El impacto de sus pendientes de doble daga

En sus citas de día, la Reina prefiere dar protagonismo a la ropa, dejando en segundo plano la joyería, pero cada vez que luce sus adorados pendientes de doble daga, confeccionados en oro blanco 18kt y diamantes por Gold&Roses (2.655 euros), se nos hace imposible mirar hacia otro lado. Este original par está inspirado en las dagas de los guerreros árabes, de ahí su nombre.

Esta misma semana, Hannah Rodríguez y Sonia Ruiz, las fundadoras de este sello nacido en Madrid, confesaron a ¡HOLA! el impacto que ha tenido el apoyo de doña Letizia en el éxito de sus diseños: "Para Gold&Roses es un honor ser una marca de joyería consolidada en el armario de SM la reina doña Letizia, embajadora del sello made in Spain. Con cada uno de sus estilismos de moda española lanza un mensaje de apoyo a la industria nacional".