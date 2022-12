El último look de trabajo de Leonor con una 'blazer' de su madre y bailarinas clásicas La princesa se ha enfrentado este jueves a su tercer acto en solitario tras regresar de Gales, donde estudia el bachillerato

La princesa Leonor ha vuelto a España desde Gales, donde estudia el bachillerato, para dar comienzo a sus merecidas vacaciones de invierno. La primera señal fue la publicación del tradicional retrato navideño de la Familia Real, capturado escasos días antes, donde las hermanas posan sonrientes, vestidas con jerséis básicos. Este jueves, hemos visto a la primogénita retomar su agenda oficial en un encuentro con jóvenes voluntarios y participantes de los programas de la Cruz Roja, otra oportunidad para atestiguar la evolución de estilo de la heredera al trono. En su tercer acto en solitario, ha confiado en el gusto de su madre, su principal inspiración al momento de vestir, decantándose por una americana de cuadros que pertenece al armario de la Reina.

- Los significativos looks de Leonor y Sofía en el retrato navideño

Una americana versátil de su madre con básicos de oficina

Este pasado mes de noviembre, la heredera había vuelto a España, concretamente a Oviedo, para participar en su gran cita anual, los actos que rodean la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Allí pudimos presenciar una imagen más adulta de la primogénita de Felipe VI, que -al igual que su madre- no se baja de los tacones cuando se trata de actos institucionales.

Sin embargo, el evento de este jueves en la Oficina Central de Cruz Roja Española exigía un dress code menos formal, mas no casual. Estos términos medios son difíciles de dominar, pero Leonor ha acertado una vez más con las indicaciones de doña Letizia, pues ha cogido prestada una americana gris de franjas rojas, firmada por Carolina Herrera, que esta llevó una sola vez, durante una visita a Mercamadrid en plena pandemia, concretamente en mayo de 2020.

- Once veces en las que doña Letizia compartió ropa y accesorios con sus hijas

Esta blazer de estampado Príncipe de Gales con cierre de un único botón y dos bolsillos frontales conforma el epicentro de un look ideal para jornadas de trabajo en las que quieres estar cómoda sin sacrificar la elegancia. En lo que respecta al resto del look, la hermana de la infanta Sofía no ha querido arriesgar mucho más, seleccionando una única gama cromática, en sintonía con la chaqueta. Para ello, ha optado por un jersey de cuello vuelto en la misma tonalidad granate de las franjas que perfilan su americana, en conjunto con unos pantalones rectos de traje de largo tobillero, el modelo ideal para alargar las piernas.

- Sara Navarro, la alpargatera de Leonor y Sofía, nos desvela las claves de un calzado perfecto

El minimalismo de la princesa

A sus 17 años, la princesa no suele llevar accesorios vistosos. En su lugar, es la ropa la que manda el mensaje, de modo que lleva como complemento únicamente unos discretos pendientes de aritos dorados, el broche de oro para un estilismo de trabajo que la primogénita de Felipe VI remata con unas bailarinas planas de piel negra, prescindiendo así del tacón destalonado que calzó la última vez que la vimos.

