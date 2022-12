Sara Navarro, la alpargatera de Leonor y Sofía, nos desvela las claves de un calzado perfecto

Por agenda y protocolo, la Reina está más que acostumbrada a subirse sobre un tacón de aguja que pocas podríamos sorportar. Esta experiencia, sumada a la dolencia que sufre en el metatarso, ha convertido a doña Letizia en una experta al momento de comprar calzado. Conoce todos los trucos, pero ninguno más eficaz que la adquisición de un buen zapato made in Spain. No sorprende que tanto la princesa Leonor como la infanta Sofía, que ven en ella un referente de estilo, sigan sus pasos desde niñas. Aunque ellas apenas se atreven con sus primeros salones kitten heel, mucho más apropiados para las adolescentes, ambas comparten firmas predilectas con su madre. Una de ellas, la diseñadora Sara Navarro, nos desvela qué debe tener un zapato para conquistar a madre e hijas.

Sara Navarro es el resultado de tres generaciones de maestros zapateros. A los 15 años, comenzó a involucrarse en el negocio familiar y, con apenas 17, consolidó su segunda gran pasión, el coleccionismo de arte. Nos confiesa que ha pasado quizá más tiempo en bienales y galerías de arte que en desfiles y ferias de moda. Está a la vista: sus creaciones utilizan un lenguaje pictórico que fusiona creatividad y técnica. Resalta sobre esto último su compromiso con la exquisita artesanía de su localidad natal de Elda, en Alicante; un ejemplo más, que no es poco, del porqué de su éxito.

A diferencia de otras conocidas enseñas nacionales, Sara Navarro aterrizó en el zapatero de la Reina mucho antes de que doña Letizia ocupara un puesto en la Familia Real Española. Con el paso del tiempo, sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, siguieron esta estela, fascinadas por las alpargatas sostenibles que confecciona la valenciana. El resto es historia, una que ha podido contarnos ella misma desde la presentación de su exposición El arte como inspiración en el Museo de Bellas Artes Gravina MUBAG de Alicante.

- Vienes de una familia de zapateros, ¿qué te llevó a reinventar el sello familiar?

Mi amor al arte. La tendencia que siempre he tenido a fijarme y a aprender del arte. Me condujo por la empresa familiar para poder desarrollar, desde el diseño, esa inclinación que ya era innata en mí. Yo era una niña que no jugaba, me pasaba el día pintando.

- ¿El amor por el arte es también algo heredado?

Ha sido una vena mía, pero mi padre siempre apoyó el desarrollo creativo. No quería que copiara, sino que creara. Y él apoyó mucho también con su empresa y su industria a muchos diseñadores españoles haciendo zapatos para desfiles muy originales. Durante muchos años, además, yo hice los zapatos para John Galliano.

- Es un genio indiscutible de la moda

Sí, nunca he trabajado con un genio así, muy profundo y meticuloso. Simplemente nos encontramos. Yo exponía en la feria Prèmiere Classe de París cuando su asistente se acercó y me dijo que yo era exactamente lo que buscaba John. Así nos conocimos y colaboramos durante dos años. Él sabía que yo podía interpretar bien en el calzado lo que él quería y eso era muy difícil de conseguir.

- Has estudiado y trabajado fuera de España. ¿También fabricas fuera de nuestro país?

Fabrico solamente en España porque creo muchísimo en el made in Spain y que el zapato de altísima calidad solo se puede fabricar en centros de producción con un gran componente de mano de obra artesana. España ahora mismo es número uno en este aspecto, sobre todo la provincia de Alicante.

- Paloma Rocasolano y doña Letizia son clientas de tu marca desde hace años. ¿Cómo llegas a ellas?

Ellas siempre fueron clientas, desde mucho antes de que doña Letizia se convirtiese en Reina. Normalmente adquirían mis zapatos en Oviedo, en El Corte Inglés. De hecho, Letizia tiene zapatos míos desde antes siquiera de ser novia del entonces príncipe Felipe.

- ¿Qué crees que les gusta del calzado Sara Navarro?

Ellas valoran mucho la calidad de los zapatos y una característica que es fundamental es que mis zapatos son muy cómodos, aunque sean sofisticados o tengan tacón. Vengo de una familia con tradición de zapato confort y yo evidentemente no estoy acostumbrada a llevar zapatos incómodos. Utilizo materiales suaves, una máxima sujeción, tacones contenidos y cruces en el empeine, entre otros detalles que aportan más comodidad.

- La Reina selecciona con cuidado el calzado que lleva por la dolencia que padece en sus pies

La metatarsalgia, que es lo que ella tiene, ocurre cuando se pasa mucho tiempo con un tacón muy alto. Con un tacón de 10 centímetros, por ejemplo, ejerce tal presión, sobre todo si son muchas horas, como es su caso por los actos a los que acude y la formalidad que estos exigen. Allí surge este problema en el metatarso, tienes el 90% de tu peso apoyado sobre el 10% de tu pie.

- ¿Notaste una reacción en el público después de que se supiera que la Reina y sus hijas lucen tus calzados?

Todo el mundo me preguntaba que modelos llevaban o que modelos les gustaban a ellas, pero, sobre todo, las personas de mi entorno y mis clientas fijas.

- La princesa Leonor y la infanta Sofía también han llevado muchas veces tus creaciones

Durante varios años, Leonor y Sofía han utilizado mi línea de alpargatas de cuña 100% ecológicas en Mallorca. Siempre les he hecho las alpargatitas de verano. Están hechas con yute, cáñamo, algodón y corcho. Y la suela es de caucho, no de goma, porque el caucho es un elemento natural que proviene de la planta del caucho.

- ¿Sueles emplear materiales sostenibles?

La piel en sí es un material sostenible porque el consumo animal es una forma de mantenimiento de la raza humana. La piel se aprovecha y, luego, utilizo solo materiales naturales, como el algodón, el lino o reciclados del cuero. Nunca utilizo plástico ni tejidos sintéticos.

- También tienes una línea de calzado perfumado. ¿Cómo surge esta idea?

Mi línea de zapatos perfumados viene de la idea de aportar a mis clientas un máximo de comodidad, pero que al mismo tiempo sus armarios estén perfumados, que un zapato pueda contribuir a crear ese ambiente de recuerdo de la marca como algo que te ofrece calidad y, además, un bienestar. En mi caso, todos mis zapatos son de mi marca, entonces huele muchísimo a cerezas. El rojo cereza es mi color favorito, el color emblemático de la marca, transmite energía y, sobre todo, es el color fetiche.

- ¿Quién te gustaría que llevase tus zapatos y aún no lo ha hecho?

He vendido muchos años en Los Ángeles a actrices internacionales, como Daryl Hannah o Pamela Anderson. Me encantaría que Gwyneth Paltrow tuviera unos zapatos míos porque me encanta ella. Además, le gusta España, habla español y me parece tan simpática, guapa y elegante.

- ¿Podrías definir a la mujer que lleva un calzado de Sara Navarro?

Es una mujer que, ante todo, busca diferenciarse, algo de originalidad en su vida, pero también quiere sentirse cómoda, es práctica, trabaja, es independiente, no quiere sufrir. No es un florero.