¿Existe el 'efecto Leonor'? Su nuevo estilo con looks españoles así lo demuestra

Los Premios Princesa de Girona son una de las citas anuales más destacadas en las que Leonor toma un papel protagonista, por eso la expectación era máxima el pasado lunes, cuando se celebró la entrega de los galardones. Otros eventos de gran repercusión, como el Premio Princesa de Asturias o el 30º aniversario del Instituto Cervantes, han dejado más que patente la soltura de la heredera que, a sus 16 años, presume de un estilo clásico y femenino que acapara los medios internacionales. Además, su reciente paso por Cataluña ha supuesto que varias firmas nacionales lleguen por primera a su armario con el correspondiente impacto que esto genera a la marca España. ¿Podemos hablar entonces de que el 'efecto Leonor' se consolida?

Su último estreno: un vestido llamado Musca

La elegida para acompañarla a presidir estos prestigiosos premios ha sido la firma Miphai, una revelación en el ámbito de las novias e invitadas con sede en Málaga desde su fundación en 2019. Tan solo tres años les han bastado a sus creadoras para abrir una segunda tienda en Madrid y aterrizar por sorpresa en el armario de la princesa Leonor. La propuesta que conquistó a la hija mayor de los Reyes, bautizada con el nombre de Musca, consta de un cuerpo ceñido de escote barco con dos tirantes entrecruzados que desemboca en una falda midi acampanada con muchísimo vuelo.

El estilismo causó sensación por su increíble semejanza con el memorable look de La Cenicienta. Y es que Leonor incluso llevó su melena rubia atada con un moño pulido de bailarina similar al de esta princesa de ficción, desvelando unos hermosos pendientes de oro blanco, diamantes y topacio natural, de la firma Luzz. "Pensamos en mujeres a las que les gusten los diseños de las diferentes épocas de la historia, como los años 50 y 60. Sencillas, pero muy femeninas", confiesan desde Miphai.

Leonor, una adolescente a la que seguir de cerca

La descripción encaja a la perfección con el estilo de Leonor, pues suele decantarse por diseños elegantes de corte clásico, sin estridencias ni complementos llamativos. El vestido que seleccionó, confeccionado en crepe azul celeste, se encuentra rebajado de 195 a 169 euros, un atractivo añadido para las seguidoras de la joven royal que no dudaron en hacerse con esta pieza tan especial al instante. De hecho, el furor fue tal, que en las horas posteriores al evento, los servicios de la página web de Miphai colapsaron temporalmente, en vista del aluvión de visitas.

-¿Cómo se puso la Casa Real en contacto con vosotras?

La verdad es que fue de lo más normal. Como cualquier otra clienta que nos descubre, se prueba, le gusta y se lo queda.

-¿Sabíais que Leonor iba a lucirlo en los Premios Princesa de Girona?

No teniamos ni idea. Nos hemos llevado una sorpresa tremenda cuando nos hemos enterado. En pocos minutos, nos empezaron a llamar amigos y familiares que estaban siguiendo la ceremonia.

-¿Qué ha supuesto para vosotras que haya llevado uno de sus diseños?

Lo primero, ha sido un subidón de adrenalina increíble. Que la princesa Leonor se haya fijado en nosotros ya es motivo de alegría, pero que, además, haya elegido uno de nuestros vestidos para una ceremonia de este nivel es algo alucinante, que cuesta asimilar. De hecho, todavía no nos lo creemos del todo.

-¿Por qué creéis que se ha fijado en la marca?

Nuestros diseños son muy elegantes, femeninos y sencillos, además de tener un patronaje y confección de mucha calidad, lo que hace que, cuando te lo pruebas, ya no te lo quieres quitar.

-Dais la opción de modificar ciertas partes del diseño para que se ajusten a las personalidades y cuerpos de vuestras compradoras. ¿La Princesa hizo modificaciones?

Efectivamente, personalizamos y hacemos todos nuestros vestidos adaptados a las medidas de las clientas, si así lo prefieren. Pero, en este caso, la Princesa Leonor ha escogido una talla de stock.

-¿Por qué el vestido lleva el nombre Musca?

En el caso de esta colección, le hemos puesto a todos los vestidos nombres de galaxias y constelaciones. 'Musca' es una constelación del hemisferio celeste sur, que además coincide con el color elegido por la princesa Leonor.

-El diseño se encuentra en el apartado de 'Lo más visto' en la web de Miphai. ¿Habéis notado un cambio en el flujo de ventas?

Nuestro crecimiento desde el inicio es muy elevado, pero lo cierto es que la difusión de las fotos de la princesa Leonor en todas las principales revistas y periódicos nacionales ha hecho que la web colapse en varias ocasiones.

-Contactáis a las clientas tras la realización de cada pedido para verificar las medidas. ¿Cómo surgió esta idea?

De este modo, conseguimos que la clienta acierte con su talla a la primera, evitando los cambios de talla y los trastornos de logística que esto conlleva. Estamos trabajando en un modelo diferente, en el que la propia clienta sea quien, a partir de nuestras indicaciones previas, se pueda tomar las medidas que cada vestido requiera y así seleccionar la talla correcta. Esto es algo que todas las firmas deberían implementar para evitar el alto volumen de cambios de los comercios online y contribuir a reducir las emisiones de CO2.

-¿Alguna personalidad o figura pública que os gustaría vestir en el futuro?

Siempre habíamos pensado que conseguir que tanto la reina Letizia como la princesa Leonor llevasen uno de nuestros vestidos, sería lo más grande que nos podía pasar, por lo que ya nos damos por satisfechos. Ahora, a seguir trabajando para llegar cada vez a más público y más países, y consolidar a Miphai como una firma referente en el sector festivo y nupcial.

Otro estreno viral: un camisero de flores made in Spain

Del 3 al 5 de julio, Leonor y Sofía se enfrentaron juntas por segunda vez a una serie de actos en solitario en Cataluña, todo ello en antesala a los Premios Princesa de Girona. Escasas horas antes de la gran ceremonia, sin embargo, fue un acto en compañía de los Reyes el que resaltó a ojos de la prensa especializada: la Princesa de Asturias estaba de estreno. A diferencia de la Infanta, que optó por reciclar un minivestido de Zara más informal, la heredera al trono escogió un diseño camisero de aires sobrios con un estampado de sutiles flores en blanco y negro.

Lo firma Polin et Moi, una enseña española fundada por dos hermanos, Víctor y Nuria, que en 2015 se propusieron seguir el legado de su madre Mercedes, su mentora en el sector del calzado y textil. Su incursión en el vestidor de Leonor no fue del todo inesperada, pero no por ello la noticia les ha resultado menos emocionante: "Gracias a nuestra agencia de comunicación, que estableció el contacto con Casa Real, se había fijado en nuestra marca como opción. Sabíamos que la impresión que habíamos causado había sido buena, pero no si acabaríamos vistiendo a alguien ni cuándo. ¡Fue una sorpresa ver a la princesa Leonor con uno de nuestro vestido pocos días después en Girona!".

El diseño lleva el nombre de Adaria, una palabra que -según nos comentan- significa 'noble'. ¿Una señal del destino? Así lo afirman: "No pudo haber elegido mejor modelo". De inmediato, este nuevo vestido nos recordó a otro ejemplar camisero que Leonor estrenó la pasada semana para asistir al teatro. La hija mayor de los Reyes devota de esta favorecedora silueta clásica, extraída de los catálogos de los años cincuenta y modernizada en la actualidad por medio de aberturas en su falda o estampados vibrantes.

Al igual que Miphai, Polín et Moi coincide en la sencillez como punto clave para que su clienta se sienta segura: "Nos definimos con un estilo femenino, de personalidad afrancesada y mediterránea, presentado en piezas atemporales con tendencia suavizada y belleza en los pequeños detalles", aseguran. El look completo de Leonor da fe de ello: llevó el vestido con un peinado de coleta alta pulida, accesorios discretos y un par de alpargatas de cuña, el zapato artesanal por excelencia del Mediterráneo.

¡Se agotó en cuestión de horas!

Como era de esperarse (y así lo confirmaría también su segundo look de aquella tarde), Leonor ha conseguido alzarse como referente de estilo con tan solo 16 años. En un principio, su camisero se encontraba rebajado de 69,95 a 55,96 euros, una tentadora oferta que acabó tras la publicación de estas imágenes. "Hemos notado mucho movimiento tanto en las visitas de la web, como en redes sociales y en las ventas. Especialmente en ese vestido, ¡que en menos de un día lo agotaron!", señalan desde la firma, que ha encontrado en la heredera a una embajadora de diez. "Para nosotros ha sido todo un honor y orgullo que Leonor haya llevado uno de nuestros vestidos. Gracias a ello, hemos conseguido darnos a conocer a mucha más gente".