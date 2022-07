Dos vestidos estampados, dos looks diferentes: Leonor y Sofía afianzan su estilo Comienzan las actividades de este lunes con motivo de la celebración de los Premios Fundación Princesa de Girona 2022

Ayer por la tarde, las hijas de los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía, viajaron hasta Figueres para acudir a una sesión de trabajo y posterior visita al Museo Dalí. Dos actos programados dentro de las actividades paralelas con motivo de la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona 2022, la cual se celebrará esta tarde en el Auditorio Àgora del Museo de las Aguas (Fundación Agbar) de Barcelona. Sin embargo, antes de este esperado momento, las dos hermanas han participado en un taller impartido por Hadi Partovi, consejero delegado de Code.Org, y un posterior encuentro con los premiados de ediciones anteriores de estos galardones. Para las citas, las jóvenes royals han escogido dos vestidos estampados de silueta camisera que, lejos de coordinar sus estilos, los ha distanciado más que nunca.

La imagen más formal de la princesa Leonor

Igual que hizo ayer por la tarde, esta mañana la Princesa también ha escogido un vestido estampado en dos tonos, aunque ha preferido uno de los prints más sencillos: flores en blanco y negro. Gracias a esta sobria combinación de colores y a la silueta camisera hasta el tobillo, Leonor ha conseguido uno de sus looks de día más formales y ha dado buena muestra de su elegancia, incluso sentada. El vestido de hoy (de la firma Polin et Moi y rebajado de 69,95 a 55,96 euros) recuerda al modelo que llevó hace poco más de una semana en Madrid. Lo ha completado con una sencilla coleta ondulada, unas argollas doradas y el calzado que nunca falta en su maleta de verano, las alpargatas. Si quedaba alguna duda de que las hijas de la Reina han heredado su pasión por este calzado artesanal tan español, hoy las chicas se han encargado de despejarlas. Y es que también Sofía he llevado estos zapatos.

El estilo relajado de la infanta Sofía

En el caso de la pequeña, las alpargatas escogidas cuentan con menos cuña que las de Leonor y son más informales. Se tratan de las alpargatas Saura bicolores de Macarena Shoes (69,90 euros), el mismo modelo que ayer combinó con su minivestido bordado de Claudie Pierlot. Además de encajar a la perfección con el vestido blanco con lunares negros que ha llevado hoy, este calzado aportaba el toque bohemio que nunca falta en los looks de Sofía. Y es que la Infanta sabe bien cómo trasladar incluso un vestido tan clásico como el de hoy a su terreno, demostrando que le gusta la moda y que lleva el estilo en la sangre.