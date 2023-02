Ester Cerdán, la diseñadora murciana que enamora a doña Letizia y Leonor: 'vestir a la Reina era mi sueño'

Llegar a vestir a doña Letizia es uno de los objetivos más repetidos entre las firmas españolas, y es que no hay duda de que la Reina es la mejor embajadora de nuestra moda a nivel internacional. Sus looks son analizados en todo el mundo y su influencia en el sector es tal que consigue convertir en éxito de ventas todo aquello que se pone. Por eso, Ester Cerdán se llevó una auténtica alegría al ver que el verano pasado la esposa de Felipe VI asistía a uno de sus actos oficiales en Madrid con uno de sus vestidos, un modelo sin mangas, con escote solapa, cinturón incorporado y falda evasé confeccionado en un tejido de lunares en tonos neutros.

La diseñadora, fundadora de la firma Laura Bernal, afirma que todo el equipo se sintió "súper orgulloso y agradecido", ya que supuso un auténtico impulso tanto a nivel de imagen como de ventas. Sin embargo, la relación entre la firma murciana y la Familia Real no acabó ahí, y es que apenas unos meses después la princesa Leonor también recurrió a ella, sorprendiendo con un traje fucsia que generó numerosos comentarios. Hablamos con Ester para descubrir cómo vivió estos dos momentos inolvidables y qué ha significado realmente para su marca a día de hoy.

¿Cómo nace Laura Bernal y a qué tipo de mujer está enfocada la marca?

Laura Bernal es un proyecto de creación de moda sostenible y responsable que nace hace más de 10 años, en Murcia, con muchísima ilusión. El nombre, que a día de hoy es el de mi hija primogénita, nació del precioso significado que Laura poseía ya en la antigua Grecia. Sinónimo de triunfadora o victoriosa, nos pareció muy adecuado para una colección creada para mujeres seguras de sí mismas que vuelan alto. El apellido es de mi marido y cofundador de la marca.

¿Qué buscáis transmitir con vuestros diseños?

Nuestros diseños están creados por y para la mujer. Cada prenda está ideada y confeccionada para realzar la belleza natural de la mujer, para hacerla sentirse más cómoda, más segura de si misma y especial.

VER GALERÍA

El verano pasado la Reina sorprendió luciendo por primera vez una pieza de vuestra marca, un vestido camisero de lunares que dio mucho que hablar. ¿Qué sentisteis al ver a doña Letizia con él?

La verdad que es todo un orgullo que una persona como la reina Letizia escoja un diseño de nuestra marca, no hay una embajadora de la moda Made in Spain mejor que ella. Me encanta que SM siempre que puede luce diseños de marcas españolas y eso repercute favorablemente en toda la industria de la moda española. Si la Reina Letizia escoge un diseño de nuestra marca es porque estamos trabajando en la dirección correcta y porque nuestro trabajo está bien hecho. Es sin duda el mejor reconocimiento público que una marca puede tener. Todo el equipo de Laura Bernal nos sentimos súper orgullosos y agradecidos por ver a SM la reina Letizia con uno de nuestros diseños y esperamos verla pronto con otro diseño de nuestra marca.

¿Cómo llegaron vuestros diseños a Palacio?

Sabíamos que la Reina había adquirido unos modelos de nuestra colección de SS22 pero por supuesto, no sabíamos cuando los luciría, ni si sería para un evento público o su vida personal. La Casa Real posee un equipo muy profesional que se encarga de las adquisiciones de los looks elegidos.

¿Se llevó algún otro look?

De la colección de verano eligió algunos outfits. Vestir a SM y a la Princesa Leonor es un gran honor, esperamos poder seguir haciéndolo en las próximas temporadas.

VER GALERÍA

En los últimos años hemos visto cómo doña Letizia ha estrenado nuevas marcas españolas más pequeñas y sostenibles. ¿A qué creéis que se debe este cambio?

Es un apoyo muy generoso, y también muy necesario, a la moda made in Spain. Los creadores de moda y la industria en España le agradecemos enormemente este apoyo. Su Majestad en esos momentos se convierte en embajadora de uno de nuestra creatividad, de nuestro saber hacer artesano, de nuestros valores de sostenibilidad y compromiso con la calidad y con la fabricación nacional, permitiendo que las marcas de moda de autor de la moda española sean conocidas y reconocida fuera de nuestras fronteras.

¿Creéis realmente que cada vez hay mayor preocupación por la sostenibilidad por parte de las clientas?

Para nosotros es un tema que ha sido prioritario desde nuestra fundación en 2011. Lo cierto es que ahora sí que notamos que es una una inquietud cada vez mayor en la población en general, pero no sólo en los tejidos, sino también en los procesos de producción y en los valores de la marca. Y esto es nuestro fuertes, somos responsables con el planeta y las personas, y somos sostenibles porque fabricamos sólo lo que vendemos sin generar stocks y producimos en cercanía para reducir la huella de carbono. Sí notamos un reconocimiento a la producción cuidada en talleres nacionales. Cada vez son más las clientas que quieren consumir sólo marcas con valores y responsables y huyen del low cost de países terceros. En nuestro caso, además apostamos por tejidos de gran calidad que apoyen esta filosofía, como nuestro paño de poliéster reciclado utilizado para algunos de nuestros abrigos de colección.

¿Notasteis realmente un incremento en ventas después de que la Reina os escogiera?

Más allá de las ventas, en la web pudimos constatar el aumento de visitas que llegan de fuera de España, pero hay que tener en cuenta que en Laura Bernal no solo vendemos en España. Desde hace años estamos presentes en más de 13 países. Sí que es cierto que desde el momento que la Reina sacó el vestido se han puesto en contacto con nosotros desde todo el mundo. Así que… imagínate si ha tenido repercusión.

VER GALERÍA

Unos meses después, en octubre, nueva sorpresa: la princesa Leonor apareció con uno de vuestros trajes en una de sus citas más señaladas cada año, el concierto previo a los Premios Princesa de Asturias. ¿Sabíais que lo iba a lucir? ¿Cómo fue ese momento?

Fue una nueva sorpresa, maravillosa sorpresa. Era uno de los looks que nos solicitaron desde Casa Real, pero fue un auténtico honor que lo eligiera para un momento tan significativo. El momento fue muy emocionante. Los Premios Princesa de Asturias son un evento internacional con un valor simbólico especial y en el que la Princesa Leonor adquiere el mayor protagonismo.

¿Qué diferencias y similitudes en cuanto a difusión habéis notado al vestir a la Reina con respecto a la Princesa?

Nuestra Casa Real es un ejemplo de elegancia, sofisticación y modernidad dentro de las monarquías internacionales. Para nosotras, es un gran halago que dos generaciones de mujeres maravillosas puedan encontrar su estilo en nuestras colecciones.

¿A qué otra royal os haría ilusión vestir?

Todas las mujeres que llevan nuestros diseños son maravillosas y únicas. Me encanta que cada una elija el look que más se adecua a su estilo. No sabría decir quien más me gustaría que luciera una de las prendas de colección, porque creo que lo que más me gusta es que sean ellas quienes nos elijan. Sin duda vestir a la reina Letizia era mi sueño, también me parecen muy elegantes Kate Middelton, Máxima de Holanda , Beatrice Borromeo….

Loading the player...

Haz click para ver ‘El Armario de Letizia de España’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!