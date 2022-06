La combinación ganadora de la Reina: nuevo vestido de lunares y alpargatas

Ayer por la tarde noche, el Palacio Real de Madrid acogió una cena ofrecida por los reyes de España a las delegaciones de jefes de Estado y jefes de Gobierno que asisten a la 32ª cumbre de la OTAN. Una cita ya histórica en la que la Reina recuperó uno de sus vestidos más bonitos, la creación con silueta New Look de la firma española The 2nd Skin Co. que estrenó en los pasados Premios Princesa de Asturias. Hoy, su imagen cambia por completo, pues sus compromisos son de día y requerían un estilismo mucho más funcional. En concreto, doña Letizia ha acudido con los acompañantes de los participantes en esta reunión internacional a una visita al Palacio Real y a la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso (Segovia). Posteriormente, irán al Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid).

VER GALERÍA

-Doña Letizia apuesta por uno de sus looks icono en su nueva cita con Jill Biden

Previamente a esta cena ofrecida en el Palacio Real de Madrid, pudimos ver a la Reina en un par de actos acompañando a Jill Biden. Con un traje blanco (un look muy icónico en su historia como royal, pues fue la apuesta que lució en el anuncio de su compromiso con don Felipe), visitaron ayer por la mañana el centro de atención, acogida y derivación de refugiados ucranianos (Pozuelo de Alarcón). Un día antes, doña Letizia estrenaba un vestido de lunares con guiño flamenco para dar la bienvenida a la primera dama de Estados Unidos y, posteriormente, visitar la sede de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

VER GALERÍA

Estrena dos nuevas firmas

Hoy en el Real Sitio de San Ildefonso, doña Letizia ha vuelto a confiar en la tendencia de los lunares. En concreto, se ha decantado por un nuevo vestido en tono pastel y topos blancos en devoré, que no tiene mangas, presenta cuerpo cruzado y escote con solapas, y se acompaña de un cinturón coordinado que ayuda a definir mejor la silueta. Una propuesta de la colección de Primavera/Verano 2022 de la diseñadora murciana Laura Bernal (223 euros), nueva en su armario.

VER GALERÍA

Apostando por la comodidad, la Reina decide en esta ocasión elegir como calzado unas alpargatas beis con cuña de esparto y cintas que recorren sus tobillos, de Macarena Shoes. Además, incluye en su estilismo, un bolso gris de Heden, sello que fabrica en Andalucía (Ubrique) y que se estrena en también en su vestidor. Un accesorio de la línea Drapé (930 euros). Culmina su look con sus pendientes con perlas de Tous y su anillo de Karen Hallam.

VER GALERÍA

Calzado cómodo, la tendencia dominante del día

Doña Letizia no fue la única que apostó por la comodidad de unas alpargatas. Por ejemplo, con este tipo de calzado y además coincidiendo con modelos en color rosa, pudimos ver a Jill Biden y Begoña Gómez. La primera dama de Estados Unidos las combinó con un vestido de flores (de Oscar de la Renta), una tendencia que le gusta especialmente. Por su parte, la esposa de Pedro Sánchez lo hizo con un mono de cintura marcada y cuerpo fluido con cuello a la caja.