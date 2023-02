Kate Middleton se compra este favorecedor vestido de punto en dos colores

¡Han vuelto! Después de hacer un parón en sus agendas oficiales con motivo de las fiestas navideñas, los príncipes de Gales han retomado hoy sus compromisos con una visita a la región de Merseyside. Lo han hecho en medio del huracán mediático provocado por la publicación de las memorias del príncipe Harry y las entrevistas que ha dado con este motivo, pero, una vez más, Guillermo y Kate han evitado pronunciarse sobre la polémica y se han mostrado de lo más cómplices y sonrientes. Para esta cita, la Princesa ha querido optar por un look tan sencillo como elegante que ha enamorado por completo a sus fans por un detalle sostenible.

VER GALERÍA

Un vestido, dos colores

Kate ha vuelto a hacer gala de su sofisticación con un perfecto look invernal protagonizado por un vestido de punto de Cefinn, diseño que desde la marca definen como 'favorecedor, calentito y totalmente chic', adjetivos que, la verdad, lo definen a la perfección. Se trata de un modelo de cuello perkins y manga abullonada confeccionado en un tejido de punto canalé azul marino que se ciñe a la silueta y finaliza en una falda midi acampanada. Su precio es de 290 libras (unos 326 euros aproximadamente) y la Princesa lo tiene también en negro, como pudimos ver el pasado septiembre. No es la primera vez que se compra la misma prenda en dos colores, y es que, si algo te queda bien ¿por qué no aprovecharlo?

VER GALERÍA

Para protegerse del frío británico, ha lucido sobre él un estiloso abrigo largo de lana, pieza de corte clásico con solapas y botones dorados firmada por Holland Cooper. Está decorado con estampado tartán en tonos marinos y verde botella, y ya lo llevó en un acto público a finales de diciembre, algo que ha encantado a sus seguidores. 'Creo que Kate va a repetir más ropa este año y me encanta', 'Me encanta que empiece la temporada con un look repetido' o 'Qué bien ver que la Princesa también lleva varias veces la misma prenda' han sido solo algunos de los comentarios que se pueden leer en redes.

- Las claves del nuevo estilo de Kate Middleton como princesa de Gales

VER GALERÍA

El valor de la sostenibilidad

Cada vez son más las personas que tienen en cuenta la sostenibilidad a la hora de consumir ropa y agradecen que las royals, sin duda mujeres con un gran altavoz, normalicen algo tan natural como repetir diseños una y otra vez, algo que ahora vemos como algo totalmente lógico pero que, hasta hace unos años, se llegaba incluso a criticar. Los accesorios por los que ha apostado Kate en este look también los habíamos visto ya: un cinturón de piel en tono marino, unos salones de taconazo de Gianvito Rossi y un bolso multiposición verde botella de Mulberry.

VER GALERÍA

En cuanto al look de belleza, como es habitual, ha lucido un maquillaje muy sutil centrado en su mirada y ha dejado su melena castaña, que lleva más larga que nunca, suelta y peinada con ondas y mucho movimiento.