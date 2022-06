Looks estampados con zapatos españoles: Máxima y sus hijas dan la bienvenida al verano Los Reyes de Países Bajos posan con las princesas Amalia, Alexia y Ariane para su retrato tradicional antes de las vacaciones

Los Reyes de Países Bajos y sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, han publicado su tradicional posado veraniego, que este año tiene como escenario el Palacio Noordeinde en lugar de los habituales jardines del Palacio Huis ten Bosch. Otra diferencia con posados anteriores es que se ha realizado en junio, un mes antes de lo previsto, para que los cinco pudieran estar presentes. Una vez más, Máxima se ha mantenido fiel a sus coloridos vestidos estampados y sus hijas han seguido esta estela, optando además por piezas de origen español para inaugurar las vacaciones.

Máxima, fiel a su imagen con un vibrante vestido tie-dye

La elección de moda de la reina neerlandesa para esta tierna estampa familiar no sorprende en lo absoluto, pues aunque se trata de un estreno, encaja en el colorido estilo que siempre ostenta la soberana. Lleva el modelo Adikia, de Altuzarra, confeccionado en crepé drapeado en suaves pliegues, con diseño de cuello entrezalado y cintura anudada. El estampado tie-dye de la prenda, muy característico de los meses de verano, hace que la silueta cobre aún más volumen. Lo ha conjuntado con salones blancos con paneles transparentes de PVC, un ejemplar de Gianvito Rossi que posee en otros dos tonos.

Amalia, la romántica heredera que comparte zapatos con su madre

Como una estampa que cada año sorprende más por las incipientes similitudes que guardan, en términos de moda, las princesas con su madre. Dos de ellas, las mayores, se decantaron por looks estampados que perfectamente podríamos situar en el armario de Máxima. Amalia (18) ha escogido un romántico vestido de chiffon floral, de Diane Von Furstenberg, con silueta imperio y mangas cortas abullonadas, en conjunto con las sandalias Potofino de ante negro, de Gianvito Rossi, que ha tomado prestadas de la Reina.

Alexia estrena unas sandalias 'vitamina' de Zara

La hermana del medio, que hace unos días regresó de Gales a Holanda, vuelve a inclinarse por una creación made in Spain. Esta vez, unas sandalias anaranjadas con diseño, cuadrado de tiras y tacón alto gueso, de Zara, marca que figuró también en su look para el retrato veraniego de 2021. El epicentro de este posado, no obstante, es su nuevo dos piezas verde con estampado de margaritas, firmado por Sandro Paris.

El look ibicenco de Ariane: vestido blanco y alpargatas

La menor de las hermanas ha destacado por su sencillez, gracias a su minivestido camisero blanco, de Sandro, cuyos frunces en el torso estrechan su cintura y destacan sus curvas de manera extrafavorecedora. En cuanto al calzado, ha sorprendido con unas alpargatas de cuña en color beige, de la marca Office Marmalade. No es la única de las princesas que ha caído rendida ante este zapato de origen español: la bailarina mediterránea por excelencia también ha conquistado a Amalia y Alexia.