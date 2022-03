La Reina cambia de estilo con una falda tubo con brocados y estrena firma española

A pocos días de celebrar el próximo 12 de octubre la Fiesta Nacional, uno de los actos más señalados en su agenda de trabajo junto a su familia, doña Letizia ha viajado hoy a Suiza en solitario para presidir la inauguración de la exposición Goya en la Fundación Beyeler de Basilea. Si en sus otros dos actos oficiales de la semana la Reina optaba por looks compuestos por pantalón y chaqueta (el lunes recuperaba su traje verde oscuro que siempre logra modernizar de forma sencilla y el miércoles su adorada blazer-joya que prefiere llevar con pantalones de cuero), en esta ocasión ha preferido cambiar de estilo y recuperar su imagen más lady con una falda tubo, pero que es muy diferente a todas las que tiene en su armario.

Una falda de tubo es una prenda que no falta en el armario de la Reina, a pesar de que la que lleva hoy es muy inusual. En su vestidor, podemos encontrar diseños en color liso, como la azul que comparte con otras royals, o de cuero, como la que también tiene Meghan Markle. Incluso también tiene creaciones tan originales como la que firma Duyos y está confeccionada a partir de un mantón de Manila. Sin embargo, esta llama la atención por su acabado brocado en tonos verdes y grises. Se trata de una creación de Is Coming. Una firma que no figuraba antes en su armario y tras la que se encuentra Constan Hernández, quién fundó este sello en Madrid a finales de 2019 (en 1994, creó su primera firma, Hoss Intropia.

Para combinar su prenda de estreno que tiene un largo por debajo de la rodilla y se entalla a su silueta, la Reina ha optado por un jersey de lana punto grueso en tono verde con cuello redondo, hombros relajados y mangas muy anchas; también de Is Coming. De hecho, para mayor modernidad, lleva estas remangadas y deja que esta prenda luzca por dentro de la falda. Como complementos, luce piezas de estreno de Magrit: cartera de mano en piel marrón y pespuntes que crean dos grandes 'X' en el frontal; y salones de fino tacón a juego. De su joyero, ha recuperado sus pendientes de citrinos y oro blanco, así como su inseparable anillo de Karen Hallam.