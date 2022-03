Desvelado el truco de moda preferido de doña Letizia para sus actos virtuales La Reina repite por segunda vez en dos semanas su estrategia a la hora de elegir look en este tipo de eventos

Desde marzo del año pasado, gran parte de la población tuvo que acostumbrarse al teletrabajo, e incluso los miembros de la realeza comenzaron a asistir a sus actos oficiales de manera virtual. A pesar de que, afortunadamente, cada vez vamos recuperando mayor normalidad y han vuelto incluso algunas cenas de gala y viajes de Estado, algunas citas todavía tienen lugar por vía telemática. Hoy, por ejemplo, doña Letizia ha intervenido por videollamada en el acto inaugural del Foro Mundial de la Alimentación, que se ha celebrado en Roma.

VER GALERÍA

Después de estrenar ayer una moderna blusa blanca con detalles bordados y volantes, esta vez ha preferido tirar de fondo de armario, como suele hacer en este tipo de eventos virtuales. Todo apunta a que sus dos últimas citas online no han tenido lugar en directo, sino que se han tratado de vídeos grabados unas horas antes, tal y como nos han revelado sus estilismos. Hace una semana, la Reina participó en un acto de representación de la Plataforma Estatal de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, cita en la que decidió lucir de nuevo su adorado vestido verde de estampado pañuelo, el mismo que había llevado apenas un par de días antes. Sin embargo, no es que repitiera look, sino que parece que grabó su intervención aquel día, ya que pudimos verla con exactos pendientes, maquillaje y peluquería. Además, a pesar de que estamos más que acostumbrados a que repita ropa, nunca lo hace con tan poco tiempo de diferencia.

- La Reina celebra con su look de estreno a Adolfo Domínguez, uno de los premiados de la noche

VER GALERÍA

Su fórmula infalible

Esta vez, repite estrategia, puesto que ha participado en el citado foro con el mismo diseño que llevó este martes en un almuerzo en el Palacio Real de Madrid. Se trata de un llamativo y favorecedor modelo fucsia firmado por el español Moisés Nieto que estrenó hace tres meses y, hasta la fecha, es la única prenda que posee del diseñador jienense en su armario. Esta prenda exclusiva y hecha a medida para ella (se puso a la venta su versión azul noche por 390 euros pero, de momento, la rosa no se fabrica) agrega cuello a la caja, manga francesa, corte a la cintura y falda midi evasé, su silueta preferida para el día a día.

- Con zapatos de serpiente, la Reina transforma su vestido fucsia que no tenía precedente

VER GALERÍA

Un toque de modernidad

El martes decidió aportarle una dosis extra de originalidad al sumarle unos zapatos estampados, concretamente sus salones de efecto serpiente decorados con tachuelas y firmados por Magrit, por lo que, aunque ahora no hayamos podido verlos, todo apunta a que también los llevaba. Como pendientes, recupera unas piezas de diamantes con forma de lágrima que tiene desde hace varios años en su joyero y de los que se desconoce su procedencia. No falta tampoco su anillo de Karen Hallam.

Haz click para ver ‘El Armario de Letizia de España’, un formato que desglosa al detalle las claves de su estilo actual y a lo largo de los años. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!