¡Lo ha vuelto a hacer! Ivanka Trump sorprende a sus fans con su vestido 'midi'

Que Ivanka Trump sea considerada una de las mujeres más elegantes del mundo, no es casualidad. Basta con repasar sus looks para llegar a la conclusión de que domina el dress code sofisticado a la perfección. Largos intermedios, diseños exclusivos, complementos de impacto y el cuidado de todos los detalles (incluso un beauty look siempre acorde a la ocasión) son algunas de las estrategias que pone en práctica cuando se trata de vestir en su día a día o de apoyar a Donald Trump en las citas laborales de su agenda. Precisamente este viernes ha llevado a cabo una de ellas, un acto en la Casa Blanca para discutir aspectos del mercado laboral. Y, qué mejor que un estilismo de inspiración working para hacerle un guiño al motivo del evento. Sin embargo, no todos los seguidores de la empresaria han llegado a comprender su elección, por lo que el vestido en blanco y negro se ha convertido, rápidamente, en uno de los temas más comentados en internet.

Aunque el blanco es el color veraniego por excelencia, los fans se sorprendieron por la elección del vestido, ya que tanto el cuello alto como las mangas largas le daban una apariencia más invernal. Y es que es habitual para ella dar con looks alternativos que no dejan a nadie indiferente, como pasó hace unos meses al dar con la nueva versión del traje de raya diplomática. Muchos de sus seguidores plasmaron su sorpresa en redes sociales, admitiendo que, aunque el diseño era muy sofisticado, parece que con la subida de las temperaturas, no es habitual llevar los brazos tapados. Aun así, le dieron el visto bueno al modelo: "Me encanta el vestido" o "Te queda genial", fueron algunos de los comentarios que recibió el diseño online.

El truco de la falsa abertura

Y es que por mucho que las mangas o el cuello no fueran los más esperados para esta época del año (lo que no sucedió cuando llevó una creación de Victoria Beckham similar hace unos meses), no podemos evitar que el diseño nos conquiste. Y es que la falda, de corte evasé con un bajo con vuelo, llevaba una franja negra que partía de la cintura. Un detalle poco habitual que jugaba con el resultado final actuando a modo de falsa abertura. De hecho, ya que el contraste de los dos colores más elegantes del armario se daba en la propia prenda, Ivanka tuvo la excusa perfecta para añadir unos stilettos oscuros que se coordinaban con el toque característico del diseño.

'Menos es mas' como regla de oro

Solo con echarle un primer vistazo al modelo, podemos confirmar que se trata de un look 100% Ivanka. La empresaria es conocida por llevar diseños elegantes ya sea sacando su lado más romántico (su colección de vestidos de flores es la mejor prueba de ello) o su faceta minimalista. Su último estreno correspondería a esta última, ya que las líneas sencillas del patrón -así como los colores lisos- prueban que no hay mayor acierto que el 'menos es más', ya sea una ocasión especial, una ceremonia de altura o incluso en una cita profesional con su padre, el que fue el caso de la hija del presidente.