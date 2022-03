Inés Arrimadas vuelve a fijarse en la Reina después del éxito con su 'top' de Zara

Doña Letizia ha conseguido coronarse como una de las royals mejor vestidas del panorama internacional, por lo que a estas alturas no sorprende que sus estilismos inspiren a numerosas mujeres tanto dentro como fuera de nuestro país. No son pocas las damas reales que se fijan en algunos de sus trucos de moda, e incluso ha llegado a influir en colecciones de tiendas como Zara. Las últimas en caer rendidas ante el conocido como 'efecto Letizia' han sido las políticas y consortes españolas, prueba de ello fue el vestido glitter de Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, o el último look de Inés Arrimadas, con quien ya había protagonizado curiosas conexiones de estilo anteriormente.

La diputada de Ciudadanos ha asistido a una recepción con el rey Felipe como parte de la ronda de consultas previas a la formación de Gobierno, una señalada cita en la que ha escogido un conjunto que recordaba a uno de los más icónicos de doña Letizia. Inés, que ya presume de curvas premamá, ha combinado chaqueta de cuello redondeado, bajo con péplum y mangas acampanadas con minifalda evasé a juego. Ambas piezas están confeccionadas en un tejido de tono crudo adornado con cuadros negros a contraste, un tipo de estampado que la Reina ha llevado en varias ocasiones.



La Reina posee en su vestidor un top similar de Designers Remix que estrenó en 2014 y ha llevado varias veces. A pesar de que no es una prenda abierta como la de Inés, lo cierto es que al llevarla cerrada, la política crea un efecto muy similar. Tampoco es el único diseño con este patrón que tiene doña Letizia, de hecho, hace unos años se convirtió en su combinación de colores preferida, aunque últimamente parezca haberla dejado de lado en favor del príncipe de Gales en tono gris.

El pasado abril ambas conectaron su vestidor mediante una llamativa prenda con sello patrio, un top asimétrico naranja de Zara que la Reina se llevó a su viaje de Estado a Argentina y combinó con pantalones acampanados a juego, también de la casa española. Tan solo unas semanas después, Inés lo escogió para un evento de Ciudadanos, partido cuyo principal característica es, precisamente, este tono naranja. Ella le dio un aire más casual al sumarle vaqueros pitillo y cinturón de rafia, y completó con unos altos salones nude.

