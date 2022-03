Con vaqueros, vestido o falda 'midi': los trucos de las 'royals' para llevar deportivas

Loading the player...

Hace unos días, Rania de Jordania sorprendía con un rejunecedor (e inesperado) look con deportivas, unas Nike de última generación. No obstante, la jordana no es la única royal que se ha sentido fascinada por este calzado cómodo en sus distintas versiones: sneakers, bambas, trainers... De la reina Letizia a Kate Middleton, sin olvidar a las nuevas generaciones de la realeza como la princesa Leonor o Ingrid de Noruega, analizamos las distintas fórmulas con las que llevan estas zapatillas. Más clásicas con vaqueros y pitillos, de tendencias con culottes y faldas midi o innovadoras con vestidos. ¿Cuál de estas diferentes combinaciones es la que más te convence? No te las pierdas y dale al play.