El detalle con el que la Reina presume de moda española a 7.500 km de casa

Los Reyes han iniciado hoy a su visita de Estado a Cuba, un viaje que empieza con una mañana repleta de actos oficiales tanto en conjunto como por separado. Después de su bienvenida oficial en la Plaza de la Revolución, cita en la que doña Letizia ha decidido reciclar uno de sus vestidos de lunares más aplaudidos, la Reina ha asistido junto Liz Cuesta, Primera Dama del país, a visitar la Escuela Taller Gaspar Melchor de Jovellanos. Tanto para este evento como para el paseo previo que han dado por las calles de La Habana ha preferido optar por un estilismo más cómodo, por lo que se ha cambiado de look abogando por el calzado veraniego preferido de las royals.

Reciclando vestido por segunda vez en lo que va de día, ha elegido para este segundo compromiso reciclar un vestido de Carolina Herrera que estrenó en 2016. Se trata de una prenda especialmente favorecedora que posee la silueta 'corola' que tanto adoran la Reina y su hija Leonor, con cuerpo entallado y falda evasé por la rodilla al más puro estilo años 50. Este diseño, sin mangas y con una original abertura en 'V' estrecha en el pecho, está confeccionado en un original tejido brocado con motivos florales que aporta un toque de originalidad sin alejarse del minimalismo.

La primera vez que doña Letizia lo llevó fue en verano de 2016, cuando asistió a la 25ª edición de los galardones FEDEPE en Madrid. Tanto en aquella ocasión como en la entrega de los Premios Nacionales de la Moda que se celebraron un año después, en julio de 2017, quiso completar con accesorios de tendencia y se subió a unos salones de efecto serpiente de Magrit. Sin embargo, hoy prefiere conseguir una imagen ligeramente más relajada y, sobre todo, más apropiada para recorrer las calles de la capital cubana, por lo que prescinde de los tacones altos y apuesta por unas alpargatas, siguiendo así uno de los trucos de estilo preferidos de la realeza para alargar sus piernas sin las molestias que conllevan los stilettos.

Además, con este calzado, un par en tono crudo con cintas al tobillo y cuña de esparto que ha llevado en varias ocasiones, apoya la moda española a 7.500 kilómetros de casa, ya que lo firma Mint and Rose. No ha querido cambiar de pendientes, por lo que mantiene sus aritos dorados de Coolook, ni tampoco de look de belleza. Melena natural peinada con las puntas hacia fuera, suave sombra de ojos en tonos tierra y labial nude han sido sus claves beauty en esta primera jornada.

