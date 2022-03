Unas botas efecto 'legging', la última compra de Sofia de Suecia en Zara

Aunque en las grandes citas nos tienen acostumbradas a looks de alto impacto, vestidos de diseño y joyas exclusivas, en su día a día las royals se decantan por opciones más sencillas, en muchas ocasiones incluso protagonizadas por prendas asequibles. Si hay una marca que ha conseguido colarse de lleno en el armario de princesas y reinas es Zara, una de las casas más famosas de nuestro país. La reina Letizia es una de sus clientas habituales, pero no solo ella, sino también Máxima de Holanda, Kate Middleton o Sofia de Suecia. De hecho, en los últimos meses la mujer del príncipe Carlos Felipe ha dejado claro con sus estilismos que es tan adicta a esta tienda como nosotras, puesto que desde el regreso de sus vacaciones de verano el pasado septiembre ha llevado hasta 3 conjuntos firmados por el buque insignia de Inditex.

Esta semana, la princesa sueca asistió junto a su marido a un congreso contra el cyberbulling, un acto en el que mostró su imagen más minimalista mediante un look monocolor en negro. Este tipo de conjuntos se han convertido en los preferidos de las expertas en moda no solo porque solucionan el "qué me pongo" de manera rápida y eficaz, sino porque además resultan altamente estilizadores. Para hacer frente a las bajas temperaturas de Estocolmo, Sofia escogió un abrigado vestido de escote asimétrico, manga larga y falda envolvente que agregaba cinturón ancho a tono para potenciar su silueta. Rompiendo con las elecciones habituales de las damas reales, le sumó medias tupidas negras y remató con unas botas XL.



Con este calzado sigue el ejemplo de doña Letizia, gran fan de las botas efecto legging que se ciñen a la pierna como una segunda piel. Además, no nos sorprendería que precisamente la Reina fuera la próxima en lucirlas, ya que se trata de un par con diseño español, puesto que está firmado por Zara. Están confeccionadas en un tejido elástico para que se adapten a cualquier tipo de pierna y cuentan con cremallera lateral y un cómodo tacón ancho de 6 centímetros. Aunque están a punto de agotarse, todavía queda alguna talla disponible a través de la web, y tienen un precio de 49,95 euros.

