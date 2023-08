Radiografía del bolso perfecto para el otoño: así es el nuevo objeto de deseo de las ‘it-girls’

Volver a la rutina es algo que a veces puede parecer cuesta arriba. Sin embargo, no es casualidad que sea una de las épocas favoritas de las que más saben de moda. Jerséis gruesos, combinaciones multicapas, pantalones cargo, colores profundos, parkas estructuradas, botas de lluvia… Cuando lo piensas así, la llegada de septiembre es realmente apetecible, ¡y hasta emocionante! Eso sí, hay un complemento que, según las expertas, no puede faltar para rematar tu look de rentrèe: un bolso todoterreno que comulgue con la típica sofisticación de los deportes hípicos y la versatilidad. Y sabemos cuál es el más buscado para esta temporada.

DESCUBRE EL BOLSO FAVORITO DE LAS IT-GIRLS

El bolso Box-Trot, de Longchamp, es un modelo estilo bandolera que hace alusión tanto a sus orígenes ecuestres, como al savoir-faire estético, tradicional y artesanal de la casa francesa. Cuando Jean Cassegrain fundó su firma de marroquinería en 1948, tomó la decisión de asociar su apellido —que en francés significa “moler grano”— al hipódromo de Longchamp, sede del molino más antiguo y famoso de París. Desde entonces, el vínculo con los caballos quedó impregnado en la marca. Esta temporada, inspirándose en sus raíces, Longchamp presenta At The Races Sunday At The Hippodrome (en español: En Las Carreras Domingo En El Hipódromo), su nueva colección con la que celebra la emoción de un día en las carreras a través de Box-Trot; un diseño que alude al espíritu deportivo, y casual-chic de la equitación, con un twist de materiales cálidos y femeninos.

De calidad insuperable, versátil y elegante a partes iguales, está claro que estamos ante una creación atemporal que promete convertirse en un nuevo básico de fondo de armario. Hacemos un análisis exhaustivo de por qué todo apunta a que Box-Trot será el accesorio estrella de las it-girls esta temporada:

Colores vibrantes que elevan cualquier outfit

Para la rentrée, la casa de moda propone el bolso Box-Trot en nuevos y atrevidos tonos azul cobalto y verde hierba, así como también en un formato baguette que combina con vestidos largos en crepé fluido, creando una silueta femenina y contemporánea. Este otoño se trata de looks refinados, cómodos y listos para cualquier tipo de ocasión, una representación fiel del espíritu libre de la mujer parisina que tiene una vida muy activa y llena de planes.

Detalles únicos cargados de significado (y estilo)

Seguir las tendencias es una cosa, pero encontrar verdaderas piezas de impacto en complementos, es otra. De hecho, para nadie es un secreto que los diseños de esta Maison se han inmortalizado como clásicos eternos gracias a su funcionalidad, elegancia y estilo característico de la firma. Y Box-Trot no es la excepción. Longchamp se inspira en el entorno ecléctico y divertido de las carreras de caballos con una solapa adornada con un medallón del mítico caballo y jinete en acabado dorado mate reconocido en todo el mundo como el logo de la firma.

Practicidad, calidad y moda en un mismo diseño

Box-Trot cuenta con, probablemente, las características más importantes para las mujeres con vidas dinámicas que no quieren sacrificar su estilo: facilidad de movimiento, buen tamaño y diseño de calidad. Su silueta, contemporánea, sofisticada y de estructura geométrica, representa a la perfección el look effortless que identifica una tarde chic de domingo en el hipódromo. Además, se encuentra disponible en varios tamaños en los que caben los esenciales del día a día sin convertirse en un modelo demasiado grande ni pesado y, también, trae asas ajustables al hombro para adaptarlo como desees. Así, este se convierte en un diseño más que Longchamp suma a su intachable historial de piezas elegantes que nunca pasan de moda.

Complementa a la perfección la estética old money que triunfa entre las celebrities

Si buscas sumarte a la tendencia old money que arrasa en redes sociales y en los eventos ecuestres, Box-Trot es tu mejor opción. ¿Sus precursoras? It-girls que tienen en su repertorio casi de forma exclusiva piezas en las que la calidad y el estilo clásico se dan la mano. La estructura de bordes redondeados, su confección con piel de becerro suave firme al tacto y los detalles de herrajes expuestos con guiños ecuestres hacen que Box-Trot sea una apuesta segura para las seguidoras de esta estética.