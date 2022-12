Madrid se convierte en capital del lujo con la apertura de Galería Canalejas

Quien cree que lo ha visto todo en Madrid, es porque todavía no ha visitado la recién inaugurada Galería Canalejas. Este nuevo concepto que fusiona lujo y gastronomía ya se ha convertido en una parada obligatoria para todos los que quieren disfrutar de un paseo por el centro de la capital. Muchos ya la definen como “la nueva milla de oro del lujo”, y no es para menos. Galería Canalejas trae una concepción de galería comercial y gastronómica que, hasta el momento, era desconocida en España. El paso por este nuevo hot spot se convierte en una experiencia global para los visitantes que se dejan guiar por el valor de las emociones, y en un must para disfrutar de las luces, el ambiente y las compras navideñas.

Antes de entrar, las fachadas de las obras arquitectónicas que componen la galería ya son motivo de admiración. Galería Canalejas forma parte del emblemático proyecto Centro Canalejas Madrid (CCM), que también incluye el icónico (y primer) Hotel Four Seasons de España. En el caso de Galería Canalejas, se ha recuperado el patrimonio de 7 edificios que fueron enclave de la actividad financiera del país y de los bancos. Entre ellos, podemos nombrar el Banco Hispanoamericano, el Banco Español de Crédito o el Banco Zaragozano.

Asimismo, cualquiera de las rutas que sigas para acercarte a visitar el complejo va a ser un acierto. A pocos metros de la Puerta del Sol y delimitada por la Plaza de Canalejas, Carrera de San Jerónimo y las calles Alcalá y Sevilla, Galería Canalejas se funde a la perfección con el vibrante ritmo de vida que caracteriza a la capital. En definitiva, una galería de vanguardia, que ha encontrado el punto de conexión con el patrimonio histórico de la ciudad.

Eleva tu experiencia de shopping

El interior de Galería Canalejas es como introducirse en un viaje por los desfiles de moda más prestigiosos del mundo. La francesa Hermès con su icónico bolso Birkin, los zapatos de Aquazzura que han lucido en todo Hollywood, o la nueva tienda de Louis Vuitton. Un brand mix muy interesante que se completa con firmas como Cartier, Jimmy Choo, Omega, Rolex, Saint Laurent, Valentino y Zegna. Asimismo, para las beauty lovers, muchas de estas marcas también ofrecen una selección de belleza. Galería Canalejas cuenta con Beauty Gallery by ISOLÉE, un espacio donde los visitantes encontrarán las últimas tendencias de belleza con las marcas más exclusivas de cosmética, maquillaje y perfumes de autor.

Nuevos caprichos gastronómicos para los foodies

¿Alguna vez has estado en un espacio que albergue más de 13 restaurantes de diferentes estilos y nacionalidades? En Galería Canalejas, las experiencias culinarias ascienden a otro nivel con su Food Hall. Aquí, además de su heterogénea propuesta de restaurantes, también nos deleita con nuevos conceptos gastronómicos de reconocidos chefs, como el Chef Julián Mármol o el Chef Rubén Arnanz. Todos estos maestros culinarios han ideado propuestas que fusionan el ocio, el lujo, la moda y la gastronomía, y de las que solo vamos a poder disfrutar en Galería Canalejas. El Food Hall Galería Canalejas se adapta a todo tipo de propuestas y momentos, dependiendo de si los visitantes prefieren una degustación acompañada de vino, una cena formal o un momento dulce. Galería Canalejas combina la presencia de espacios privados de grandes restaurantes insignia, Estrellas Michelin, alta repostería y espacios comunes más informales con diferentes especialidades.

Algunos de los restaurantes que vas a encontrar en la calle Alcalá 12 son 19.86 by Rubén Arnanz (restaurante boutique), Davvero Ristorante (cocina tradicional italiana), Garelos (taberna gallega), Ostras Sorlut (barra de ostras y champagne), El Goloso, una pastelería artesana para un momento dulce o Amorino, heladería artesanal italiana. Cada uno de sus locales y restaurantes se adaptan a los paladares más exigentes, ofreciendo un concepto distinto dependiendo de a dónde quieras llevar tu experiencia gastronómica.

El viaje gastronómico no termina aquí. Lo puedes continuar con los tesoros de la gastronomía española, como el 5J en D’Bellota. O las que llaman las mejores paellas de Madrid en St.James. Recorre la cocina milenaria china en Le Petite Dim Sum o la fusión más salvaje en SLVJ. Descubre el mercado gastronómico de Mad Gourmets y los nuevos conceptos del reconocido chef estrella Michelin Julián Mármol en The Eight y Monchis.

Última parada para un tour perfecto por la ciudad

Para quienes quieren disfrutar del patrimonio y la esencia cultural de Madrid al completo, Galería Canalejas se ha convertido en una parada obligatoria, ya que está dentro de la ruta del eje museístico más importante de Europa. El espacio forma parte del proyecto Centro Canalejas Madrid (CCM), cuyo diseño y proyecto ha estado al cargo del reconocido Estudio Lamela. Este conjunto arquitectónico ha recuperado todo su esplendor gracias a esta obra que se caracteriza por ser un refinado trabajo de arquitectura contemporánea.

En el interiorismo de Galería Canalejas ha colaborado también el estudio parisino de arquitectura de espacios comerciales Carbondale, encargado de proyectos como la maison de Louis Vuitton en París o las tiendas de Dolce&Gabbana en Hong Kong. No dejes que te lo cuenten y disfruta en primera persona del nuevo hot spot de la ciudad.