Paula Echevarría elige un vestido con efecto y presume de piernas infinitas en la alfombra roja

En las alfombras rojas suele ser habitual ver escotes llamativos, como el que ha lucido Valentina Zenere. También predominio de colores como el negro -con el que es fácil acertar- o el rojo -un tono que suele favorecer a casi todas las mujeres-. Pero si hay detalles que gustan, y mucho, a las actrices suelen ser las aberturas pronunciadas que permiten presumir de piernas. Una elección por la que se ha decantado Paula Echevarría en la 28ª edición de los Premios Forqué.

La actriz, que este año entrega uno de los galardones, ha posado ante los fotógrafos congregados en el Palacio Municipal de IFEMA de Madrid con un elegante vestido de terciopelo verde. Se trata de un diseño que cuenta con una amplia abertura en la falda que, como ya hizo en su día Angelina Jolie, permite posar en la alfombra roja presumiendo de piernas. Un gesto que, después, han imitado numerosas actrices y al que, este año, se ha sumado con orgullo Paula.

Pero eso no es todo. Y es que, aunque se trata de un vestido, gracias al tejido semitransparente de la zona del abdomen, podría parecer que la actriz lleva un conjunto compuesto por un crop top, con los hombros marcados, y una falda alta con algo de cola. El diseño crea así un efecto óptico que permite alargar todavía más las piernas. La actriz ha completado su estilismo con sandalias de Lodi del mismo tono que el vestido y unos favorecedores pendientes de Del Páramo Vintage Joyas.

Coleta para un look de fiesta

Cada vez es más frecuente que novias e invitadas a todo tipo de eventos elijan una coleta para su peinado. Es una elección cómoda, fácil de llevar y muy favorecedora. Tres motivos por los que Paula podría haber sucumbido a este recogido que ha lucido peinado con ligeras ondas.

Para su maquillaje, la actriz ha confiado en Miguel Álvarez, YSL Beauty National Makeup Artist, que ha creado para ella un look con el que ha potenciado su belleza natural. El maquillador ha dado protagonismo a los ojos de la actriz con eyeliner y pestañas infinitas. Además, ha dado un toque de color al añadir algo de verde en la línea interna inferior del ojo. Para los labios ha elegido un labial con brillo y poco color para que el look no quedara sobrecargado.