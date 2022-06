Verano a la vista: dime cuáles son tus planes y te diré cuáles son las gafas perfectas para ti

Pocas cosas son tan apetecibles como los looks fresquitos. La llegada del buen tiempo hace que nuestros días estén protagonizados por tejidos más ligeros, estampados más alegres, colores vibrantes y una actitud ganadora que parecemos llevar todos a manera de uniforme. Sin embargo, hay un elemento clave que no puede faltar en el panorama fashion esta temporada: las gafas de sol. No solo nos protegen de los rayos solares a los que nos vemos más expuestos en verano, sino que, también, son el complemento definitivo para elevar nuestro estilo. ¿No sabes cómo dar con el modelo perfecto para ti? Sigue este manual de Sunglass Hut, donde puedes encontrar en exclusiva todos los estilos que necesitas para estas vacaciones.

Manual de estilo de gafas de verano, por Sunglass Hut

¿Vas a la playa? ¿A la montaña? ¿Visitas tu ciudad favorita? ¿Buscas un aspecto más cool? Sea lo que sea que tengas planeado para estas vacaciones, Sunglass Hut te ayuda a dar con los diseños que se adaptan a ti y a tus vacaciones. Gracias a su gran variedad de estilos, puedes encontrar opciones para cualquier situación: elegante, deportivo, retro, vanguardista, clásico… No importa cuál sea el tuyo, ¡hay gafas para todos!, y seguro que en este manual encuentras las tuyas. Lo mejor es que todos estos modelos exclusivos los encontramos en las tiendas multimarca seleccionadas de Sunglass Hut y en su e-commerce. ¿Empezamos?

Un verano lleno de aventuras

Si te consideras un amante de las aventuras y los deportes más extremos, seguro que esta temporada tienes pensado disfrutar en la naturaleza de alguna de tus actividades favoritas. Voleibol de playa con amigos, senderismo a las afueras de tu ciudad, o animarte a hacer una vía ferrata… Para cualquiera de estos planes, son imprescindibles gafas deportivas que protejan tus ojos y combinen funcionalidad, versatilidad y estilo. Los modelos de Oakley (OO9463) son una excelente opción. Sí, te cuidas del sol, pero también vas a verte muy bien en las fotos.

Días de sol, días de color

Si tú eres de los que viaja sin parar de junio hasta agosto descubriendo pintorescas ciudades y los rincones más sorprendentes del mundo, tu verano es a todo color, y tus complementos no pueden ser de otra manera. Para ti lo mejor son gafas de tonos divertidos, con logos XL y de formas rectangulares que no dejen a nadie indiferente. La idea es que tus gafas hablen por sí mismas y puedan convertirse en las protagonistas de tus looks estivales. Te proponemos estas de Versace (VE4406) para conquistar nuevos horizontes esta temporada.

La vida en el mar, la vida mejor

¿Te encantan los clásicos? Seguro que tu verano ideal está compuesto de paseos por la playa al atardecer, escuchar las olas del mar leyendo un buen libro, o descubrir tesoros escondidos en la arena. El concepto de summertime que todos tenemos idealizado cuando pensamos en unos días de estío relax y descanso total describe tus vacaciones predilectas. Para ti, te proponemos modelos atemporales e icónicos que nunca pasan de moda, son perfectos para cualquier época del año. Nosotros apostamos por estos de Michael Kors (MK1045), o los clásicos Ray-Ban (RB2298).

Espíritu de verano todo el año

Sí, sabes que cuando sube la temperatura y los días se hacen más largos llega tu estación favorita. Sin embargo, para ti el verano, más que 3 meses, es un estilo de vida permanente que vives a través de la moda. Por eso, haces planes divertidos en terrazas, brunch con amigos, escapadas apetecibles y, por supuesto, vistes con las prendas más alegres y fashion de tu armario los 365 días del año. No te preocupes, tenemos las gafas de diseñador perfectas para ti, esas que te harán ver elegante y sofisticada en cualquier ocasión. Nuestras favoritas son las de Burberry (BE4344) y las de Prada (0PR 23YS). ¡Tu look no pasará desapercibido!

Todos los productos están disponibles en tiendas selectas de Sunglass Hut y su página web.