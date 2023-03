Dónde estaba Tom Cruise, el gran ausente de los Oscar, mientras transcurría la gala

Aunque por la alfombra roja (o champagne) de los Oscar 2023 han pasado grandes estrellas de Hollywood, también ha habido notables ausencias. Los fans del séptimo arte han echado especialmente de menos a Tom Cruise. Aunque el actor no estaba nominado por su interpretación, sí que lo estaba, en seis categorías diferentes, Top Gun: Maverick, la película más taquillera de 2022 en la que, además de ser el protagonista, Tom es el productor.

El artista lleva once años sin acudir a la entrega de galardones y se apuntaba a posibles discrepancias con la Academia de Cine de Estados Unidos. Sin embargo, su representante ha desmentido estos rumores y ha explicado a la revista estadounidense People el motivo real por el que el intérprete no ha podido ir a la gala: se encuentra en Reino Unido rodando la octava entrega de Misión Imposible, un largometraje que está previsto que se estrene en verano de 2024.

Quién tampoco ha podido estar presente en el patio de butacas del Teatro Dolby disfrutando de esta noche de fiesta y celebración ha sido Glenn Close. En este caso, la actriz se ha ausentado por motivos de salud, ya que se ha contagiado de Covid-19 y tiene que guardar cuarentena para evitar propagar la enfermedad. La protagonista de Atracción Fatal, que ha estado nominada en ocho ocasiones y nunca se ha llevado el galardón a casa, iba a ser la encargada de entregar una de las estatuillas doradas.

Otro de los momentos más esperados que no ha llegado a hacerse realidad ha sido la ansiada fotografía de Austin Butler y Kaia Gerber, la pareja de moda, en el photocall de la alfombra roja. La modelo siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano en las entregas de premios en las que la estrella de Elvis opta a algún galardón, no posando juntos y cediendo así todo el protagonismo a su chico. Lo que es un misterio es si estará en la platea o en los camerinos para brindarle su apoyo y cariño como ya hizo en los Globos de Oro.

Will Smith, vetado pero muy presente

Tras agredir a Chris Rock, la Academia decidió que Will Smith no podría asistir a los premios durante los próximos diez años. En cambio, el actor ha estado presente en diversos instantes de la ceremonia. Tirando de ironía y humor, Jimmel Kimmel, el presentador, ha hecho un guiño a la bofetada que ha dado la vuelta al mundo. "Queremos que se diviertan, se sientan seguros y lo que es más importante queremos que yo me sienta seguro. Si alguien comete un acto de agresión durante el show te darán el Oscar a mejor actor y se te dará permiso para dar un discurso de 19 minutos", bromeaba.

