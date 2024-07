Nicole Kidman sí habla de su exmarido Tom Cruise, aunque él la ignore

Nicole Kidman y Tom Cruise formaron una de las parejas más admiradas de Hollywood durante los once años que duró su unión y en la que adoptaron dos hijos. Rara vez la actriz se refiere a su pasado con el protagonista de Top Gun, pero en sus últimas entrevistas la ganadora del Oscar por Las horas no ha tenido inconveniente en hablar de su matrimonio para revivir el rodaje de Eyes Wide Shut, la última película que rodaron juntos en 1999 estando casados y siendo padres de Isabella y Connor.

25 años han pasado desde que rodaron el filme póstumo de Stanley Kubrick cuando todavía eran una de las parejas más glamourosas del Hollywood. Kidman ha confesado a Los Ángeles Times que el cineasta trató de aprovechar la relación real e íntima que ambos tenían para trasladarla a la pantalla. "Cuando Tom y yo empezamos a trabajar con Stanley, fue en su casa. Ni siquiera fuimos a los sets de Pinewood Studios. Seis, ocho semanas después, nos preguntábamos: ´¿Alguna vez vamos a empezar?´ Y simplemente no lo hacíamos. Nos estábamos poniendo cómodos el uno con el otro, lo suficientemente cómodos como para arrojar algunas ideas”.

"Había ideas en las que Kubrick estaba interesado. Él hacía un montón de preguntas. Pero tenía una idea muy clara con respecto a qué historia estaba contando. Recuerdo que decía: ‘Los triángulos son difíciles. Tenéis que ir con cuidado cuando es un triángulo’. Lo decía porque cualquiera puede sentirse menospreciado. Pero él estaba muy al tanto de eso, y sabía cómo gestionarnos”, relató. Kidman especificó que jamás se sintió menospreciada, porque ella y Cruise tenían formas diferentes de trabajar con el realizador. “Había algo especial en ser la mujer dentro de esa ecuación, porque a Stanley le gustaban las mujeres. Él tenía una relación distinta con Tom. Ellos trabajaban mucho más de cerca en su personaje”.

El trabajo de Eyes Wide Shut duró desde 1996 a 1998, "Rodamos durante dos años. Teníamos dos hijos y vivíamos principalmente en una caravana, haciendo espaguetis porque a Stanley le gustaba a veces comer con nosotros. Estábamos trabajando con el mejor cineasta y aprendiendo sobre nuestras vidas y disfrutándolas en el set", contó en The New York Post. "Teníamos una casa a 10 minutos de distancia, pero vivíamos en una caravana. Stanley nos obligaba a compartirla porque no había dinero para tener una para cada uno". "Tom tenía un espacio más pequeño.... Y jugaba a videojuegos, cuando el 'Buscaminas' era un éxito”, recordó Kidman de aquel momento. Kubrick falleció a consecuencia de un ataque al corazón seis días después de proyectar el montaje final de la cinta.

El silencio de Cruise sobre Kidman

A diferencia de Kidman, que describe abiertamente cómo fueron aquellos años de su vida, Tom Cruise ha preferido no volver a hablar de su pasado. No podemos olvidar como en el homenaje que recibió Cruise en Cannes al recibir la Palma de Oro a toda su carrera no se hiciera mención a su exmujer Nicole Kidman, con la que protagonizó tres de las películas más destacadas de su trayectoria, Días de trueno, Un horizonte muy lejano y Eyes Wide Shut. Las tres cintas que la expareja coprotagonizó entre 1990 y 1999 aparecieron en el vídeo-homenaje al actor, pero no hubo ni una imagen destacada de la actriz australiana, mientras que otras de sus ex como Penélope Cruz, con quien rodó la película Vanilla Sky sí aparecieron en el clip. De acuerdo con la prensa australiana, Tom Cruise no participó en la edición de ese vídeo proyectado en Cannes, pero bien es cierto que el actor tras su ruptura nunca más volvió a hablar de la madre de sus hijos Bella y Connor.