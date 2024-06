Suri Cruise revela con una gran sonrisa a qué universidad irá

Katie Holmes está tratando de ver cómo afronta el síndrome del nido vacío. Su única hija, Suri Cruise, se ha hecho mayor y abandonará su hogar con 18 años para comenzar la Universidad. La joven se trasladará a Pittsburgh, en Pensilvania, para comenzar sus estudios en Carnegie Mellon, una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, según ha revelado Daily Mail. La hija de Tom Cruise dio a conocer su elección en un vídeo en TikTok junto a algunas de sus compañeras del colegio Avenues The World School de Manhattan, donde ha cursado sus estudios hasta ahora. En el vídeo algunos alumnos aparecían con sudaderas y camisetas de sus futuras universidades y Suri dio a conocer su decisión con una gran sonrisa que reflejaba el feliz momento que atreviesa y mostrando así las letras con el nombre del centro.

A pesar de que Katie Holmes siempre ha querido que su hija estuviese cerca y a ser posible en una universidad de Nueva York no parece que haya sido posible y se trasladará a casi 600 kilómetros de distancia de la ciudad de los rascacielos. Madre e hija han estado muy unidas desde la separación de sus padres en 2012 y tal y como reveló una fuente cercana "Katie está muy orgullosa de ella, pero también es extremadamente sobreprotectora". La intérprete de Los Kennedy realmente deseaba que su hija se quedase en Nueva York para que pudieran estar cerca. Pero la decisión parece estar tomada y en ella no ha intervenido Tom Cruise, ya que desde hace tiempo "no está presente en la vida de la niña". El protagonista de Misión imposible se distanció de su hija un año después de separarse de la estrella de Batman Begins.

Si bien Tom no ha ayudado a Suri a elegir a qué escuela irá, sí corre con el gasto del coste de la matrícula universitaria, según el acuerdo de divorcio que firmó con su exmujer. Según los documentos legales, Cruise habría acordado pagar a Holmes 400.000 dólares al año (371.000 euros) hasta que Suri cumpliera 18 años. El actor accedió a correr con todos los gastos de Suri, incluidos "médicos, dentales, seguros, educación, universidad y otros costos extracurriculares". "Tom siempre ha mantenido sus responsabilidades cuando se trata de obligaciones financieras con Katie y Suri", reveló una fuente en Daily Mail.

Suri se inclinaba por estudiar moda y precisamente la Escuela de Diseño de Carnegie Mellon es una de las pioneras y más reconocidas de Estados Unidos, veremos finalmente qué camino escoge. En Nueva York ha vivido prácticamente toda su vida, pero finalmente ha optado por dejar la ciudad.