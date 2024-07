El encuentro de Tom Cruise con su hijo Connor después de que Suri se haya quitado su apellido

Después de que su hija Suri haya decidido eliminar el apellido de su padre, Tom Cruise, y haya pasado a llamarse Suri Noelle, el protagonista de Top Gun: Maverick continúa en Londres dedicado a su trabajo y pendiente de los dos hijos que adoptó con Nicole Kidman. El actor de Misión imposible, de 61 años, aterrizó en pleno centro de la capital británica en un helicóptero en el que viajaba acompañado de su hijo Connor, de 29 años. Cruise y Kidman se casaron en 1990 y durante los once años que duró su matrimonio adoptaron a Isabella, que nació en diciembre de 1992, y a Connor, que vino al mundo en enero de 1995.

© Getty Images Foto de archivo de Tom Cruise con su hijo Connor

Padre e hijo han sido fotografiados en uno de sus inusuales encuentros en público y demostraron que la relación que mantienen es cercana. Connor, que es DJ, bajó del helicóptero vestido con ropa informal, gafas de sol y una gorra azul marino, mientras que su padre lucía un polo gris claro, vaqueros azul oscuro y gafas de sol. De todos sus hijos Connor es quizá al que le hemos visto más veces en compañía del actor en público. El año pasado acudieron juntos en Nueva York al estreno de la séptima película de Misión Imposible, y les hemos visto disfrutar de partidos de los Dodgers de Los Ángeles. En la actualidad Connor vive en Clearwater (Florida) junto a su esposa italiana Silvia Zanchi, con quien contrajo matrimonio en 2019 y también es ciencióloga.

Después de aterrizar en Londres con su hijo, Tom Cruise asistió al concierto de Coldplay en el Festival de Glastonbury junto a Gillian Anderson y Simon Pegg. El actor británico, de 54 años, se unió a Cruise en la tercera película de Misión: Imposible y desde entonces no ha fallado en ninguna cinta de la saga. A su vez Pegg y Anderson son amigos desde que rodaran juntos la comedia de 2008 Nueva York para principiantes. Instantes previos al concierto de Coldplay se vio a Simon Pegg coreando junto a Tom Cruise la canción de Oasis Don't Look Back in Anger desde una plataforma. Una vez que comenzó la actuación, el público vibró cuando Michael J. Fox se unió a Chris Martin en el escenario para tocar con la guitarra Fix You. "La razón principal por la que estamos en una banda es por Regreso al futuro", dijo el líder de Coldplay, haciendo referencia a la popular película de Fox. "Así que gracias a Michael, nuestro héroe", gritó el cantante. Entre la multitud también estaba Dakota Johnson, que apoyó a su prometido durante el show.

© Getty Images Tom Cruise, Simon Pegg y Gillian Anderson en el concierto de Coldplay en el Festival de Glastonbury

La relación de Cruise con sus hijas

En cuanto a la relación que Tom Cruise mantiene con su hija Bella pocos detalles han trascendido por la discreción con la que ha querido llevar su vida privada. La mayor de los hijos de Tom Cruise fue adoptada por los actores con apenas un año y siempre ha sido muy celosa de su intimidad. Isabella se casó en septiembre de 2015 con el consultor Max Parker, y a su boda no invitó a ninguno de sus padres. Aunque la relación es buena, tal y como indicaron los medios, e incluso Cruise habría pagado los gastos de las nupcias, el deseo de la pareja era evitar la excesiva atención pública que su presencia hubiera suscitado. Bella y su marido viven a las afueras de Londres, a escasos kilómetros de la residencia de Cruise, que les ofreció que se fuesen a vivir a su lujoso ático en el centro de la capital británica, algo que su hija rechazó ya que prefiere vivir una vida más alejada del foco mediático.

© Getty Images Tom Cruise sonríe durante el concierto de Coldplay en Glastonbury

De su posterior unión con Katie Holmes nació su hija Suri, que el pasado 18 de abril cumplió la mayoría de edad. El próximo curso se marchará a estudiar a la Universidad Carnegie Mellon, a 600 kilómetros de Nueva York, donde ha vivido desde que tenía seis años. En su graduación, la joven aparecía como Suri Noelle, eliminando su apellido paterno, ya que hace más de una década que no tiene relación alguna con Tom Cruise. Se desconoce si Suri ha cambiado legalmente el nombre, pero no es la primera vez que se hace llamar así, haciendo un claro guiño a su madre que tiene Noelle como segundo nombre. Desde verano de 2012 no existe una imagen de padre e hija y a raíz del divorcio, Tom Cruise se volcó en la interpretación y se rumoreó que la Cienciología tuvo mucho que ver en ese distanciamiento.