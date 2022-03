Lady Gaga, Kevin Costner, Zoe Kravitz y tres reinas de la comedia presentarán los Oscar

La 94ª edición de los Oscar ya tiene presentadores. Las reinas de la comedia Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes serán las anfitrionas del mayor espectáculo del cine en 2022. Será la primera vez para cada una de ellas y llegan dispuestas a dar lo mejor de sí mismas en una gala que se celebrará el próximo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. "El espectáculo de este año tratará de unir a los amantes del cine. Es oportuno que hayamos alineado a tres de las mujeres más dinámicas e hilarantes con estilos cómicos muy diferentes", señaló el productor del show Will Packer. "Sé que la diversión que tendrán Regina, Amy y Wanda también se traducirá a nuestra audiencia. Habrá muchas sorpresas. ¡Esperen lo inesperado!".

"Las anfitrionas de esta fiesta repleta de estrellas son tres mujeres poderosas y divertidas que nos invitan a reír y animar a los mejores y más brillantes del año en el cine", dijeron el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora ejecutiva de la Academia, Dawn Hudson. "Harán historia como el primer trío femenino en presentar la noche más importante del entretenimiento, y estamos encantados de tenerlas a la cabeza para ofrecer un espectáculo increíble lleno de risas y momentos inolvidables".

A ellas se sumarán grandes artistas de la talla de Lady Gaga, Kevin Costner, Zoe Kravitz, Rosie Perez, Chris Rock y Yuh-Jung Youn para hacer entrega de los galardones. Entre los organizadores hay una clara apuesta por la diversidad. Entre estas seis primeras estrellas figura un actor veterano estadounidese Kevin Costner, un comediante afroamericano Chris Rock, la actriz latina Rosie Perez, una actriz estadounidense pero de ascendencia afroamericana Zoe Kravitz, una cantante hija de emigrantes italianos Lady Gaga, que no ha optado a la estatuilla por su papel en La casa Gucci, y por último la surcoreana. Yuh-Jung Youn, ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto el año pasado por Minari, un premo que le entregó Brad Pitt con anécdota incluida.

Para España se presenta esta edición como un noche triunfal. Esta edición cuenta con cuatro candidatos españoles: Penélope Cruz, nominada a mejor actriz por Madres paralelas, Javier Bardem, a mejor actor por Ser los Ricardo, Alberto Iglesias, opta al premio a mejor banda sonora, por Madres paralelas, y Alberto Mielgo ,a mejor cortometraje de animación por El limpiaparabrisas. Una velada que se ha visto ensombrecida en las últimas semanas por la idea de suprimir ocho premios de la ceremonia en directo y entregarlos antes de que empiece la gala televisada. Unas categorías que afectarían a dos de nuestros españoles nominados, Alberto Iglesias y Alberto Mielgo. Veremos lo que ocurre finalmente.

¿Quiénes son las tres maestras de ceremonias?

Regina Hall es una actriz que saltó a la fama por su papel de Brenda Meeks en la franquicia Scary Movie. Más allá de su papel en esta saga, también ha participado en series como Ally McBeal o Ley y Orden: Los Ángeles o Nine Perfect Strangers, su último trabajo en televisión junto a Nicole Kidman. Tiene en su haber más de una treintena de largometrajes, en su mayoría comedias, entre las que destacan la versión estadounidense de Un funeral de muerte, Vacaciones, Plan de Chicas o En que piensan los hombres. Antes de iniciar su carrera cinematográfica, Regina Hall se licenció en periodismo en la universidad de Nueva York.

Wanda Sykes es cómica además de actriz, y de hecho fue elegida una de las personas más graciosas de Estados Unidos en Entertainment Weekly. ​ Es conocida por su papel de Barbara Baran en la serie The New Adventures of Old Christine y por sus apariciones en la serie de HBO Curb Your Enthusiasm. Ha tenido su propio show en televisión The Wanda Sykes Show, su propio programa de entrevistas nocturno, y también ha tenido una exitosa carrera en el cine, apareciendo en películas como La madre del novio, Mi super ex-novia, Hasta que el cura nos separe, y también poniéndole la voz a personajes en Vecinos invasores, Río, y Ice Age 4.​

Amy Schumer es una actriz, guionista y productora estadounidense, además de una de las cómicas más conocidas de Estados Unidos. Si algo ha caracterizado a esta actriz es su humor hilarante y que no tiene incoveniente en hablar alto y claro sobre los problemas de la sociedad, como cuando lanzó un contundente mensaje dirigido a todas las mujeres: "Deja de obsesionarte con tu físico y serás mucho más feliz". Es lo que quería transmitir para todas aquellas que tienen algún complejo o se sienten inseguras con su cuerpo. Coincidiendo con el estreno de su película ¡Qué guapa soy!, la intérprete se refería a cómo ha aprendido a quererse tal y como es. "Dejé de enfocarme en eso. Ya no pienso en cómo me veo y, honestamente, es muy liberador", confesaba la comica nacida en Nueva York, que animaba a todos a "trabajar para amar realmente la persona" que eres (...) Además, todos vamos a morir, no te preocupes por esas tonterías. Nada de eso importa", bromeaba después en declaraciones al portal The Cattwalk haciendo gala de su humor políticamente incorrecto.

