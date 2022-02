Los Oscar marcan las pautas para recuperar todo su esplendor pese al covid

Los Oscar pretenden volver a todo su esplendor en 2022 después de haber vivido una edición desperdigada por el mundo en 2021, con diferentes sedes para evitar las aglomeraciones. Esta vez la intención es recuperar todo el brillo de la alfombra roja, pero sin olvidar la situación sanitaria a la que aún nos enfrentamos. Por eso, la Academia del Cine ha dado a conocer todas las medidas que se pondrán en marcha para garantizar la seguridad entre los invitados, nominados, periodistas y otros tantos trabajadores que estarán presentes en el Teatro Dolby de Los Ángeles en la noche del 27 al 28 de marzo.

El conocido teatro que suele acoger la gala de los premios Oscar puede sentar a 3.320 personas, pero este año se esperan 2.500 para garantizar las distancias de seguridad. Los presentadores y los encargados de poner la nota musical a la noche se someterán a "pruebas rigurosas", pero no necesitarán tener certificado de haberse vacunado, un movimiento polémico en Hollywood, donde hay tanto defensores como detractores acérrimos de la inmunización. Esa exigencia incluirá dos PCR negativas antes de acceder al recinto, según ha confirmado People, y no una prueba rápida como se había publicado puesto que su fiabilidad es menor. Las mascarillas se exigirán solo a alguno de los invitados, dependiendo del sitio asignado, puesto que los nominados y sus invitados no tendrán que llevarlas porque tendrán más espacio entre ellos del habitual.

Esta misma semana se han anunciados los presentadores de los premios Oscar, que volverán a subirse al escenario para conducir la gala, algo que no ocurría desde 2019, cuando se tomó la decisión de que no hubiera nadie ejerciendo este papel. Serán Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, tres mujeres, las encargadas de retomar el cargo de maestras de ceremonias y recoger el testigo del cómico Jimmy Kimmel, que lo hizo en 2017 y 2018.

En la próxima edición de los premios Oscar se espera ver a algunas de las estrellas más brillantes e internacionales del mundo del cine. Desde los españoles Penélope Cruz y Javier Bardem, nominados por primera vez los dos en el mismo año, hasta los ya oscarizados Nicole Kidman y Denzel Washington o Kristen Stewart y Jesse Plemons, que se enfrentan a la posibilidad de llevarse su primera estatuilla. Después de la extraña alfombra roja con varias localizaciones que se vivió en la edición de 2021, una pequeña vuelta a la normalidad será muy bien recibida por los cinéfilos y los más seguidores de la conocida gala. Además, será una edición muy en español puesto que, además de la presencia del matrimonio Bardem Cruz también estarán el compositor donostiarra Alberto Iglesias y el corto de animación de producción española The Windshield Wipe, y la canción Dos Oruguitas (del filme de dibujo animados Encanto), escrita por el estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda e interpretada por el colombiano Sebastian Yatra.

