Minnie Driver desvela uno de los momentos más duros que vivió tras su ruptura con Matt Damon y que todos vimos

Minnie Driver nunca olvidará la noche del 23 de marzo de 1998. Así lo ha confesado ella misma con total naturalidad cuando una internauta ha comentado que en aquella inolvidable fecha en la que se celebraba la 70ª entrega de los premios Oscar la actriz se mostró visiblemente apagada y triste. Fue entonces cuando Matt Damon, con quien mantuvo una breve relación sentimental, subió al escenario del Shrine Auditorium de Los Ángeles para recoger, junto a Ben Affleck, la codiciada estatuilla en la categoría de mejor guion por El indomable Will Hunting, largometraje que también dejó como premiado a Robin Williams en calidad de intérprete secundario por el papel de psicólogo que encarnó. Ahora, pasado un cuarto de siglo, la estrella londinense del séptimo arte ha desvelado el motivo por el que era incapaz de dibujar en su rostro una sonrisa.

La 70ª entrega de los Oscar, una dura noche para Minnie Driver

Las inesperadas declaraciones de Minnie, que está a las puertas de soplar las velas de su 54º cumpleaños el próximo mes de enero en un bonito capítulo vital, han dado respuesta a la incógnita que la admiradora ha planteado bajo una publicación de un perfil social en la que se veía a su expareja y a Ben Affleck radiantes al alzarse con el galardón. De forma tan contundente como honesta y cercana, la mujer del cineasta y escritor Addison O'Dea ha dado contexto a aquella situación: "Matt había terminado nuestra relación unas semanas antes de esto, y estaba en los Oscar con su nueva novia", ha comentado, al tiempo que ha reconocido que "estaba devastada". Lamentando profundamente no haber "podido celebrar más, ya que fue un momento increíble para todos nosotros y para esa maravillosa película" estrenada en 1997 y dirigida por Gus Van Sant de la que también formó parte dando vida a una estudiante a punto de graduarse en Harvard, ha resuelto todas las dudas.

La noche más memorable para el filme, que fue el proyecto que les unió y a raíz del cuyos rodajes comenzaron su mediático noviazgo de cerca de un año, y sus estrellas no lo fue tanto para Minnie, algo que se pudo palpar cuando la cámara la enfocó tras el discurso de agradecimiento de la pareja de actores. "Le acabo de decir a Matt que perder sería una mierda, pero que ganar daría más miedo. Y realmente da mucho miedo”, empezó diciendo Affleck en tono humorístico antes de reconocer que eran "dos chavales con la suerte suficiente de haber trabajado con un grupo de personas maravillosas a las que solo podemos dar las gracias", de entre quienes mencionó a la intérprete y su "maravillosa actuación". En ese instante, el foco se puso sobre ella, que estaba afligida. Ahora sabemos que lo que para los espectadores fue una cita clave del cine reciente, para la británica fue una difícil velada.

Matt Damon hizo pública su ruptura de forma inesperada

Si bien no es la primera vez que Minnie habla sobre su dolorosa ruptura con el protagonista de éxitos como Jason Bourne, Oppenheimer o Marte, quien por aquel entonces era un prometedor rostro igual que ella, nunca se había abierto de esta forma sobre ese comentado instante. Conocerse fue, en apalabras del actor en la época, una verdadera revolución de su mundo, pero su felicidad duró poco, algo que compartió Matt con el mundo en el programa de Oprah Winfrey, líder de audiencia en el país. "Estuve un tiempo con Minnie, pero ya no tenemos una relación romántica", expresó, hablando de ella en términos amistosos y con cariño: "La quiero mucho y me preocupo mucho por ella", apuntó, unas declaraciones que sorprendieron y molestaron a partes iguales a su exnovia, quien las tildó de inapropiadas. "Una ruptura es algo horroroso ya de por sí, pero que además sea así de pública y que la gente te encasille en un papel que ni por todo el dinero del mundo interpretaría... es mucho peor", dijo. Con el transcurso de los años, todo quedó en una anécdota y el destino decidió que sus vidas no volvieran a cruzarse, ni en el terreno íntimo ni en el profesional.

Las hijas adolescentes de Matt Damon y Luciana Barroso causan sensación en su debut en Hollywood

Analizamos los espectaculares looks de las 'celebrities' en las fiestas tras los Oscar