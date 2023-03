Consulta aquí la lista de ganadores de los Oscar 2023

El teatro Dolby de Los Angeles acoge su 95º edición de los Oscar y en España todos los ojos están puestos en Ana de Armas, nominada a mejor actriz protagonista por su descarnada interpretación de Marily Monroe en Blonde. En cuanto a las películas, Todo a la vez en todas partes parte como una de las grandes favoritas y ha empezado la gala con muy bien pie haciéndose con el premio al mejor actor y mejor actriz de reparto para Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis respectivamente.

VER GALERÍA

Mejor película

-Sin novedad en el frente

-Avatar: el sentido del agua

-Almas en pena de Inisherin

-Elvis

-Todo a la vez en todas partes

-Los Fabelman

-Tár

-Top Gun: Maverick

-El triángulo de la tristeza

-Ellas hablan

Mejor dirección

-Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin

-Daniel Kwan y Daniel Scheinert por Todo a la vez en todas partes

-Steven Spielberg por Los Fabelman

-Todd Field por Tár

-Ruben Ostlund por El triángulo de la tristeza

Mejor actor

-Austin Butler por Elvis

-Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin

-Brendan Fraser por La Ballena

-Paul Mescal por Aftersun

-Bill Nighy por Living

Mejor actriz

-Cate Blanchett por Tár

-Ana de Armas por Blonde

-Andrea Riseborough por To Leslie

-Michelle Williams por Los Fabelman

-Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes

Mejor actor de reparto

- Brendan Gleeson por Almas en pena de Inisherin

-Brian Tyree Henry por Causeway

-Judd Hirsch por Los Fabelman

-Barry Keoghan por Almas en pena de Inisherin

-Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes

Mejor actriz de reparto

-Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever

-Hong Chau por La Ballena

-Kerry Condon por Almas en pena de Inisherin

-Jamie Lee Curtis por Todo a la vez en todas partes

-Stephanie Hsu por Todo a la vez en todas partes

Mejor guion original

- Almas en Pena de Inisherin

-Todo a la vez en todas partes

-Los Fabelman

-Tár

-El triángulo de la tristeza

Mejor guion adaptado

-Sin novedad en el frente

-Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion

-Living

-Top Gun: Maverick

-Ellas hablan

Mejor película internacional

-Close (Lukas Dhont, Bélgica)

-Sin novedad en el frente (Edward Berger, Alemania)

-Argentina, 1985 (Santiago Mitre, Argentina)

-EO (Jerzy Skolimowski, Polonia)

-The Quiet Girl (Colm Bairéad, Irlanda)

Mejor película documental

- All That Breathes

-All the Beauty and the Bloodshed

-Fire of Love

-A House Made of Splinters

-Navalny

Mejor película de animación

- Pinocho

-​Marcel the Shell with Shoes On

-El gato con botas: el último deseo

-El monstruo marino

-Red

Mejor montaje

-Almas en pena de Inisherin

- Elvis

-Todo a la vez en todas partes

-Tár

-Top Gun: Maverick

Mejor fotografía

-Sin novedad en el frente

-Bardo

-Elvis

-Empire of light

-Tár

Mejor diseño de producción

- Sin novedad en el frente

-Avatar: el sentido del agua

-Babylon

-Elvis

-Los Fabelman

Mejor vestuario

-Babylon

-Black Panther: Wakanda Forever

-Elvis

-Todo a la vez en todas partes

- El viaje a París de la señora Harris

Mejor maquillaje y peluquería

- Sin novedad en el frente

-The Batman

-Black Panther: Wakanda Forever

-Elvis

-La ballena

Mejor banda sonora

-Sin novedad en el frente

-Babylon

-Almas en pena de Inisherin

-Todo a la vez en todas partes

-Los Fabelman

Mejor canción original

-Applause de Tell It like a Woman

-Hold My Hand de Top Gun: Maverick

-Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever

-Naatu Naatu de RRR

-This Is A Life de Todo a la vez en todas partes

Mejor sonido

- Sin novedad en el frente

-Avatar: el sentido del agua

-The Batman

-Elvis

-Top Gun: Maverick

Mejores efectos visuales

- Sin novedad en el frente

-Avatar: el sentido del agua

-The Batman

-Black Panther: Wakanda Forever

-Top Gun: Maverick

Mejor cortometraje de ficción

-An Irish Goodbye

-Ivalu

-Le Pupille

-Night Ride

-The Red Suitcase

Mejor cortometraje de animación

-The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

-The Flying Sailor

-Ice Merchants

-My Year of Dicks

-An Ostrich Told Me the World Is Fake and I Think I Believe It

Mejor cortometraje documental

-The Elephant Whisperers

-Haulout

-How Do You Measure a Year?

-The Martha Mitchell Effect

-Stranger at the Gate